ابتکارات و افتخارات علمی کشور را بیمه می کند/ اقتدار ایران در مذاکرات ژنو

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر شنبه درهمایش مبتکران، مخترعین و نخبگان بسیجی آذربایجان غربی با بیان اینکه بعد از جنگ تحمیلی ولی فقیه با نگاه تیز بینانه در برابر موانع دشمنان مخالف پیشرفت ایران وارد کارزار شده و با بیانات علمی و تاکیدات روشنگرانه مسیر را روشن نگه داشتند افزود: رهبری همواره تاکید داشته اند که اگر می خواهیند کشور را بیمه کنید بایستی ابتکارات و افتخارات را حرف اول جامعه کنید، در عرصه های تولید به دنبال دانشگاهیان بروید و روحیه و تفکر بسیجی را تقویت کنید.

وی ادامه داد: امام راحل نیز همواره در برابر افرادی که مدعی بودند که بایستی از تفکرات لیبرالی و مکتب سرمایه داری غرب ها کمک بگیریم و پیروی کنیم تاکید داشتند تا با ابداعات و اختراعات قشر نخبه و مبتکر کشورمان به تولید داخلی و به علم و فن آوری داخلی متکی باشیم.

سردار خرم تاکید کرد:اگر می خواهید هویت ملت و هویت انقلاب اسلامی مایه ثبات کشور باشد به دنبال هویت فرهنگی کشور باشید چراکه مایه و پایه کشور مبتنی بر فرهنگ اسلامی است.

وی افزود: ایران اسلامی در عرصه های مختلف به عنوان الگو برای غربیها بدل گشته و فرامین مقام معظم رهبری موجب شده تا امروز به جایگاه رفیعی برسیم که دشمنان علی رغم تحریم های هلاک کننده پای مذاکره می نشینند و می گویند امضا می کنیم به شرط آنکه از علم هسته ای خود کوتاه بیایید.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اضافه کرد: در حال حاضر در نشست های مقتدرانه مسئولین نظام در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بویژه در روابط دیپلماتیک با دشمنان و غرب اهمیت تولید علم و تاکیدات رهبری روشن می شود.

وی یاد آور شد: وقتی در یک طرف ایران و در طرف مقابل 6 کشور قدرتمند اسرار بر امضای توقف علمی با ما دارند نشان از عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در عرصه تولید علم است که در این راستا هیچ کس اجازه عبور از خط قرمز ما که همان احقاق حقوق هسته ای است ندارد.

فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی گفت: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب گفتمان تولید علم در کشور همانند تنفس اکسیژن برای همه اقشار جامعه است و چه افرادی بدانند و ندانند و چه بخواهند و نخواهند باید از این گفتمان پیروی کنند.

مسئول سازمان علمی و پژوهشی سپاه شهدا آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: ما هم اکنون شاهد پیشرفت و تکامل نخبگان و مبتکرین ایرانی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی هستیم و اگر همینگونه پیش برود بستر لازم برای تربیت انسانهای والا در جامعه فراهم می شود.

سرهنگ ناصری افزود: مقام معظم رهبری با یادآوری و تاکید توسعه و پیشرفت علمی نخبگان و مبتکرین کشور می فرمایند بزرگترین انتقاد ما از نخبگان این است که بحث توسعه را در جامعه به عنوان یک دغدغه تبدیل کنند تا سبب پیشرفت و خلاقیت و عدالت شود.

مسئول سازمان علمی و پژوهشی سپاه شهدا آذربایجان غربی بسیج را بزرگترین وامدار در تولید فکر و اندیشه در جامعه اسلامی ایران خواند و اضافه کرد: با توجه به وجود ظرفیت های بالقوه ای که در بسیج هست و دارا بودن دو شاخصه مردمی بودن و تقوا بنابراین این نیرو می تواند در این راستا نقشی موثر ایفا کند.

در خاتمه این همایش از مبتکران، مخترعان و نخبگان بسیجی استان در تمامی بخش ها با اهدای هدایا و لوح تقدیر قدردانی شد.