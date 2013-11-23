دور جدید تنش ها در روابط آنکارا-قاهره/ گل درباره بهبود روابط ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه به اقدام دولت مصر در فراخواندن سفیرش از آنکارا واکنش نشان داد. وی طی گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT گفت: امیدوارم مناسبات ما دوباره به مسیر پیشین خود بازگردد.

این در حالی است که دولت مصر ضمن فراخواندن سفیر خود از آنکارا، سفیر ترکیه در قاهره را نیز به عنوان عنصر نامطلوب معرفی و وی را اخراج کرده است.

در همین حال "حسین بوتسالی" سفیر ترکیه در قاهره گفت: مصر کشوری مهمی است و باقی ماندن این کشور در مسیر دموکراسی برای منطقه و جهان امری ضروری است. وی با بیان اینکه ملتهای ترکیه و مصر برادرند افزد برای خیر و نیکی مصر دعا می کنم.

امروز همچنین "بدر عبدالعاطی" سخنگوی وزیر خارجه مصر اعلام کرد کشورش روابط خود را با ترکیه کاهش خواهد داد. در واکنش به اقدامات مصر دولت ترکیه نیز اعلام کرده اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با اعلام این مطلب تاکید کرد: ما طی ساعات آینده با اقدامی متقابل پاسخ این اقدام را خواهیم داد.

گفتنی است دولت های مصر و ترکیه در ماه آگوست نیز به دنبال سرکوب اعتراضات طرفداران "محمد مرسی" رئیس جمهوری برکنار شده مصر توسط ارتش این کشور سفیران خود را فراخوانده بودند.