بزرگراه امام علی(ع) به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف با بیان به این خبر گفت: به منظور تسهیل دسترسی شهروندان تهرانی و مسافران بین شهری به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) پروژه اتصال ضلع جنوب این حرم شریف به بزرگراه شهید آوینی که قسمتی از بزرگراه امام علی(ع) محسوب می شود، آغاز شده که کاهش بارترافیکی دیگر راه های ارتباطی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از دیگر پیامدهای این طرح است.

کتانباف با اشاره به اینکه این مسیر جدید به طول 500 متر و عرض 45 متر در حال احداث است افزود: 40 هزار مترمربع ملک معارض شامل ملک مسکونی و اراضی زراعی در این طرح آزادسازی شده است.

شهردار منطقه 20 تهران به موقعیت مذهبی و تاریخی ری اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه شبکه ارتباطی اماکن مذهبی و تاریخی شهرری و شبکه های بزرگراهی این منطقه در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد که احداث رمپ پل عبدالرحمن صوفی و رمپ و لوپ دستواره -آزادگان از آن جمله است.

