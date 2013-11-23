  1. حوزه و دانشگاه
۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

معاون پشتیبانی سازمان امور دانشجویان:

وصول یک میلیارد تومان از محل مطالبات معوقه دانشجویان مستنکف

وصول یک میلیارد تومان از محل مطالبات معوقه دانشجویان مستنکف

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سابق سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: در حوزه حقوقی یکی از مباحثی که مطرح است، بازگشت بورسیه‌ها است که در حال حاضر با پیگیری های دفتر حقوقی یک میلیارد تومان از محل دانشجویان بورسیه مستنکف به حساب سازمان واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمدحسین مجلس آرا، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سابق سازمان امور دانشجویان در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان اموردانشجویان که بعد از ظهر امروز شنبه در این سازمان برگزار شد گفت: شهریور سال 89 سازمان امور دانشجویان شکل گرفت، نمودار آن در تیر ماه 90 و چارت آن اواخر سال 90 تشکیل شد.

وی ادامه داد: سال 91 ردیف بودجه مستقل به آن تعلق گرفت و ایجاد درآمد اختصاصی در این سازمان پیگیری و افتتاح شد.

معاون سابق پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان افزود: در حال حاضر 298 پست سازمانی تشکیل شده و 170 نیروی رسمی و پیمانی در حال فعالیت هستند.

وی به ارسال مقرری دانشجویان بورسیه اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته با وجود تحریم ها مقرری بورسیه دانشجویان با وجود مشکلاتی که وجود داشت ارسال شد و ما به سختی توانستیم مقرری دانشجویان بورسیه را بدست آنها برسانیم .

معاون سابق پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان افزود: مقرری 6 ماه دوم دانشجویان بورسیه ارسال شده است برای مقرری 6 ماه اول سال 93 نیز اقدام شده است.

مجلس آرا به تخصیص ردیف بودجه سازمان اشاره کرد که 80 درصد آن محقق شده است.

وی ادامه داد: در حوزه حقوقی یکی از مباحثی که مطرح است، بازگشت دانشجویان بورسیه است که در حال حاضر با پیگیری های دفتر حقوقی یک میلیارد تومان از محل دانشجویان مستنکف به حساب سازمان واریز شد.

کد مطلب 2180916

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