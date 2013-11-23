به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته "زندگی جاریست" یکشنبه سوم آذر ماه با موضوع خلاقیت و بیان روش های برانگیختن خلاقیت به منظور آموزش مهارت های زندگی روی آنتن می رود.

همچنین دوشنبه چهارم آذرماه مزیت های دوره سالمندی همچون احساس پختگی، احترام و عزت نفس داشتن، بردباری در برابر مشکلات و قوت‌های سالمندی در برنامه مطرح می شود.

روزهای پنجم و ششم آذر ماه نیز نقش مشاوران خانواده در تقویت و پویایی زندگی مشترک و ثبات خانواده و راهکارهای همسرداری موفق در برنامه "زندگی جاریست" بررسی می شود.

برنامه "زندگی جاریست" از ساعت 10:20 الی 11 صبح هر روز از شنبه تا پنجشنبه به تهیه کنندگی فرانک ترابی و زهرا سرمعلی از شبکه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش می شود.