پیمان معادی به "اشباح" پیوست/ داستان فیلم مهرجویی را بخوانید

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیوستن پیمان معادی به تیم بازیگران "اشباح" به کارگردانی داریوش مهرجویی این فیلم سینمایی امشب (شنبه 2 آذرماه) جلوی دوربین می رود.

در این فیلم علاوه بر پیمان معادی بازیگران دیگری چون مهتاب کرامتی، حسن معجونی، مهدی سلطانی، ملیکا شریفی نیا، هنگامه حمیدزاده و امیرعلی دانایی و احمد یاوری شاد حضور دارند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: تیمسار سلیمانی که درگیر مسائل حاد زندگی است با همسر خود دچار مشکلات عجیبی می شود. سارا در کشاکش زندگی پرتلاطم خود با تیمسار، به فکر رهانیدن خود از زندگی است و در تقابل عشق و عقل که در قاموس مقررات جاری او نمی گنجد. دایی‌بابا وکیل خانواده در تلاش آرام کردن اوضاع است و از سوی دیگر معمار برای اهداف خود شرایط سختی را برای ناجی خانم و دخترش بوجود آورده است. مازیار نیز پس از آمدن به ایران درام‌های تازه ای را رقم می زند و اهالی خانواده چون شبح های سرگردان بدنبال خلوت های زندگی خود می گردند.

محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، نظام کیایی صدابردار، داریوش مهرجویی کارگردان، تهیه‌کننده و طراح هنری، مهین نویدی طراح چهره پردازی، امیرحسین قدسی طراح صحنه، وحید محمدی فر طراح لباس، رضا سخائی برنامه ریز و دستیار کارگردان، حنیف سروری دستیار کارگردان از جمله عوامل این فیلم سینمایی هستند.