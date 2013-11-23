کشور نیازمند کار است نه کارگر/ بخش تولید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر شنبه در دیدار با مدیرعامل و معاونین موسسه مالی و اعتباری کوثر که در موسسه اسرا برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه به تولید در کشور توجه شود، گفت: کشور ما 70 میلیون جمعیت دارد و به نسبت این جمعیت نیز از نعمت های طبیعی و خدادادی فراوانی برخوردار است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه جمعیت کشور ما یکصدم جمعیت جهان است، تاکید کرد: باید از نیروی جوانان کشور در زمینه تولید بتوانیم استفاده کنیم.

وی به شکل گیری و نهادینه شدن شعار لبیک یا حسین در کشور اشاره و گفت: شعار یا حسین غریب مادر مشکل ما را حل نمی کند و باید به دنبال نگاه عقلانی در شعارها باشیم.



این مرجع تقلید با اشاره به فشار غرب بر ایران ابراز داشت: گزینه نظامی ما شعار لبیک یا حسین است که در درون ملت و جوانان ما وجود دارد.



وی ضمن تاکید بر تقویت قرض الحسنه در کشور و لزوم توجه به اشتغال گفت: کشور ما نیازمند کار است نه کارگر و در این زمینه باید بخش تولید تقویت شود تا هر کس در حد توان خود بتواند در راستای تولید در کشور گام بردارد.



جوادی آملی افزود: افرادی که مشکلات مردم را با رائه خدمات مختلف حل می کنند خداوند به آنها عنایت ویژه خواهد داشت و باعث رشد جایگاه آنان خواهد شد.



وی در ادامه به گرانی برخی اقلام همچون گوشت و لبنیات اشاره و گفت: قیمت این اقلام کمرشکن است که این مساله با تولید حل می شود و ما نیازمند مدیریت صحیح در بخش تولید هستیم.