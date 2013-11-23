سیستان و بلوچستان بر سکوی سوم رقابت های کبدی ساحلی ایستاد

رییس هیئت کبدی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور رفت مرحله نهایی پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاه های کشور که از روز پنجشنبه در سواحل منطقه آزاد چابهار آغاز شد با صدر نشینی تیم شهرداری تبریز پایان یافت.

علی حکمتی افزود: در این رقابت ها که با حضور تیم های سیستان و بلوچستان، دهیاری محمد آباد گرگان ، مازندران و شهرداری تبریز و در سواحل منطقه آزاد چابهار برگزار شد تیم شهرداری تبریز مقام اول ، هیئت کبدی مازندران به مقام دوم وهیئت کبدی استان نیزبه مقام سوم دست یافت.

وی افزود: دور برگشت مرحله نهایی لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاه های کشور طی روزهای 27 الی 29 آذر ماه در زمین ساحلی فدراسیون هندبال در تهران برگزار می شود.

وی ادامه داد: قابت های کبدی ساحلی کشور در طی 2 مرحله در مردادماه سال جاری در مازنداران برگزار شد که از میان 28 تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها تعداد 10 تیم به مرحله دوم راه یافتند و در نهایت تعداد 4 تیم برای رقابت‌های نهایی در چابهار در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.