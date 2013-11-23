893 هزار سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در معاملات روز شنبه در تالار بورس زاهدان تعداد 893 هزار و 138 سهم به ارزش بیش از 3 میلیارد و 20 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 29 شرکت عنوان کرد و گفت: 59درصد ارزش داد و ستد را خرید و 41 درصد آن را فروش سهام شامل شد.

هیراد ادامه داد: شرکت های گروه بهمن و بانک پاسارگاد در پایان معاملات امروز بیشترین تقاضای خرید و شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی و بانک ملت بیشترین تقاضاي فروش را داشتند.

وی بیان داشت: همچنین در معاملات امروز تالار منطقه­ اي زاهدان شركت های سرمایه گذاری پتروشیمی، بانک پاسارگاد و عمران و توسعه شاهد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.