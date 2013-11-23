اردبیل می تواند به منطقه هدف گردشگری در ترکیه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قلیچ خان بعد از ظهر شنبه بررسی روند انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی اردبیل – ارزروم لازمه استفاده بهینه از این ظرفیت ها را ایجاد تعامل بین بخشی دانست و افزود: این استان می تواند با جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مؤثرتری در بالفعل کردن استعداد های گردشگری اردبیل داشته باشد.

وی از بخش گردشگری بخصوص آبگرم های معدنی، آثار باستانی و طبیعت زیبا به عنوان بزرگترین بخش درآمدزا برای این استان یاد کرد و ادامه داد: نگاه به تجربه کشورهای موفق در این زمینه و مطالعه وضعیت موجود خود منطقه می تواند از راهکارهای رسیدن به اهداف تعیین شده در توسعه و رونق بخش گردشگری اردبیل باشد.

سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه تضمین سرمایه و سود سرمایه را از ملزومات جذب سرمایه گذار خارجی برای توسعه طرح های گردشگری عنوان کرد و یادآور شد: اولویت دادن به سرمایه گذار بومی در بحث جلب سرمایه گذار برای توسعه اماکن گردشگری در بیشتر موارد می تواند انتخاب مناسب تری باشد.

وی ضرورت توجه به تاثیر تبلیغ در امر جذب گردشگر را یادآور شد و تصریح کرد: کشور ترکیه در سال گذشته تنها برای جذب توریست از کشورهای خارجی حدود 220 میلیون دلار بابت تبلیغات هزینه کرده و در مقابل حدود 30 میلیارد دلار درآمد از محل جذب توریست کسب کرده است.

قلیچ خان با اشاره به تاثیر مستقیم رونق گردشگری در منطقه بر افزایش درآمد عموم مردم عنوان کرد: با در نظر گرفتن تجربه کشوری مثل ترکیه در این زمینه می توان دید وقتی صنعت توریسم در یک منطقه و جامعه به نحو مطلوب راه اندازی می شود، همه بخش ها و گروه های جامعه از آن نفع می برند.

وی توسعه ارتباطات و مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرداری اردبیل با شهرداری ارزروم ترکیه و سایر شهرهای دارای ویژگی های مشابه اقلیمی و فرهنگی در سایر کشورها را مهم ارزیابی و تاکید کرد: اردبیل با توسعه چنین مناسبت هایی می تواند گام های اساسی در مسیر توسعه و رونق بخش گردشگری خود بردارد.

سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه همچنین ایجاد زیرساخت های مناسب گردشگری را از الزامات توسعه بخش گردشگری خارجی عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساخت هایی همچون راه مناسب، هتل ها و رستوران های گردشگر پسند در کنار آموزش نیروی انسانی مرتبط با این صنعت به توسعه بیشتر این بخش می انجامد.

شهردار اردبیل نیز در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته به منظور ایجاد تسریع در انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی اردبیل با ارزروم ترکیه افزود: در سفر اخیر به ارزروم متن پیش نویس تفاهم نامه خواهر خواندگی این دو شهر به شورای محلی و مسئولان استان و شهر ارزروم تحویل داده شده است.

صدیف بدری بر اهمیت توسعه همکاری های مشترک و دوجانبه در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی فی مابین شهرهای اردبیل و ارزروم تاکید کرد و با معرفی برخی ویژگی های تاریخی، فرهنگی و طبیعی اردبیل ادامه داد: در دو سال اخیر عملیات اجرایی پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی به ارزش 420 میلیارد تومان را آغاز کردیم.

وی پتانسیل بالای گردشگری شهر اردبیل را یادآور شد و بیان داشت: تنها در منطقه نمونه گردشگری دریاچه شورابیل با وسعت 300 هکتار با ظرفیت های بالقوه و فراوان؛ زمینه حضور و مشارکت سرمایه گذاران برای اجرای طرح های عظیم گردشگری وجود دارد که سرمایه گذاران ترکیه ای نیز می توانند از این فرصت مناسب بهره مند شوند.

شهردار اردبیل از تهیه و تدوین طرح جامع دریاچه شورابیل خبر داد و اضافه کرد: شهرداری اردبیل با ایجاد پنج هکتار فضای سبز جدید در دو سال اخیر گام هایی برای توسعه فضای سبز منطقه نمونه گردشگری شورابیل برداشته است که این روال ادامه خواهد داشت.

وی تهیه و تصویب اولین برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری و برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه اردبیل و همچنین راه اندازی سیستم شهرداری الکترونیک در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل را از دیگر ظرفیت های مهم ایجاد شده در شهرداری اردبیل عنوان کرد.

بدری انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی اردبیل با شهر تیساواش وری مجارستان در سال گذشته را یادآور شد و گفت: امسال نیز با همکاری مسئولان اردبیل و ارزروم ترکیه کارهای مقدماتی انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی این دو شهر انجام شده و هم اکنون منتظر اعلام آمادگی مسئولین ارزروم برای امضاء و نهایی شدن این تفاهم نامه هستیم.