به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که پرزیدنت اوباما قصد بازدید از موسسه انیمیشن دریم ورکز را دارد، هنرمندان عرصه جلوه‌های ویژه آمریکایی که به دلیل سپردن کارها به هنرمندان کشورهای دیگر بیکار شده‌اند، قصد ترتیب دادن یک برنامه اعتراضی در خارج از این موسسه را دارند.

همچنین کارمندان این استودیوها هم در تلاش هستند که سخنرانی‌ای را برای جلب توجه رییس جمهوری آمریکا ترتیب دهند و با پوشیدن لباس سبز در این مراسم حاضر شوند. روی این تی‌شرت‌ها قرار است نوشته شود: "این فیلم شما بدون جلوه های بصری است".

هنرمندان دیجیتال بین کمپانی‌های انیمیشن و هنرهای بصری در حال جابه جایی هستند و بسیاری از کارمندان دریم ورکز در کمپانی‌هایی کار کرده‌اند که اکنون یا از بین رفته اند و یا پروژه های جلوه‌های بصری (vfx) آنها در خارج از کشور تولید می شوند. دریم ورکز نیز شماری از کارمندانش را در ماه فوریه اخراج کرده بود و بیشتر آنها از کارکنانی هستند که گزینه‌های کمتری برای یافتن کار در زمینه جلوه‌های بصری در خارج از کالیفرنیا داشته اند.

اوباما قصد دارد در این دیدار یک سخنرانی کوتاه نیز انجام بدهد.

گردهمایی معترضان قرار است در لوور استریت گلندر برگزار شود. از دیگر هدف‌های این راهپیمایی تشویق حقوقدانان برای اعتراض به کارهای ساخته شده با جلوه‌های بصری در کشورهای خارجی است. آنها معتقدند سوبسیدهایی که برای تطمیع تولید در خارج از کشور از سوی کمپانی های خارجی ارایه می شود، موجب شده تا روند تولید این محصولات از آمریکا خارج شود. معترضان معتقدند این سوبسیدها به تولیدات داخلی لطمات زیادی وارد کرده است.

به گفته تاک کاپیسی از هنرمندان دیجیتال که سازمان‌دهنده این اعتراضات است، وی مجوز شرکت 50 نفر را برای شرکت در راهپیمایی که از ساعت 11 صبح تا 3 بعدازظهر سه‌شنبه برپا می‌شود، گرفته است.

انتظار می‌رود اوباما در سخنرانی اش از انیمیشن به عنوان یکی از موفقیت های آمریکایی دفاع کند و هنوز روشن نیست که آیا برای کاخ سفید روشن است که چقدر وضعیت تولیدات در لس‌آنجلس کاهش یافته یا خیر.

معترضان می گویند باید تعرفه‌های جدیدی تعریف شود که در خدمت تولید محصولات در داخل آمریکا باشد و به ایجاد درآمد برای کارمندان استودیوها منجر شود.