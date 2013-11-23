دفن بهداشتی زباله در روستاهای آوج باید کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله موسوی روز شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان آوج که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: شبکه بهداشت شهرستان باید نظارت لازم بر نحوه پخت و توزیع نذورات هیئت ها را بخوبی انجام دهد.



موسوي بیان کرد: همه دستگاه ها ملزم به پیگیری و اجرای مصوبات شورا هستند و کم کاری دراین زمینه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

فرماندار آوج درخصوص دفن زباله ها در شهرها و روستاهای منطقه تصریح کرد: در بازدیدهایی که از روستاهای شهرستان صورت گرفت متاسفانه شاهد دفن غیراصولی زباله ها بخصوص در روستاها بودیم که ادامه این روند عواقب جبران ناپذیری بر سلامت بهداشت مردم و اکوسیسستم منطقه خواهد داشت لذا از بخشداران و دهیاران انتظار داریم پیگیر این معضل خطرناک باشند و با هماهنگی های لازم با محیط زیست و بهداشت محیط و دریافت مجوزهای لازم نسبت به دفن بهداشتی زباله ها اقدام كنند.



این مسئول افزود: شهرستان آوج با داشتن یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعی استان مانند شادره، شهید آباد و کلنجین می تواند در بخش گردشگری نقش مهمی ایفا کند که مسئولان شهرستان باید با برنامه ریزی از این مواهب الهی برای جذب گردشگر بخوبی استفاده کنند.



رئیس شورای بهداشت شهرستان آوج درخصوص پیشگیری ازبیماری ها نیز گفت: بهترین راه پیشگیری از بیماری ها توجه به توصیه های دینی است و اگر اطلاع رسانی درست و آموزش های مناسب به خانواده ها داده شود بسیاری از بیماری ها ازجمله فشار خون، دیابت، چربی و بسیاری از معضلات و چالش های اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت و به سلامت و بهبود شاخص سلامت کمک خواهد شد.



موسوی همچنین در مورد بیماران ایدزی و افراد معتاد خاطرنشان کرد: نگاه به افراد معتاد نباید مجرمانه باشد زیرا باعث می شود آنان بیماری خود را مخفی کرده و برای درمان نیز اقدام نکنند در حالی که این نوع از بیماری ها در اثر بی توجهی به صورت زیرپوستی رشد می کند و باعث افزایش تعداد بیماران در جامعه می شود.



موسوی همچنین از بخشداران و دهیاران خواست با شبکه بهداشت در خصوص غربالگری در سطح روستاها همکاری کنند.

