مراسم سالروز حماسه 9 دی با شکوه خاصی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخاني روز شنبه در جلسه ستاد حماسه 9 دي و ستاد دهه فجر استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: حماسه 9 دي سند بيعت مردم با مقام شامخ ولايت و رهبري است و جزو مناسبت هايي است كه بنابر تأكيد معظم له هر سال بايد باشكوه ويژه اي برگزار شود.



وي افزود: 9 دي در زمره اعتقادات ملت است و همه مديران استان در برگزاري اين مراسم لازم است سنگ تمام بگذارند و علاوه بر كيفيت نسبت به كميت اين مراسم نيز توجه کنند.



معاون سياسي، امنيتي استانداری قزوین تصريح كرد: امسال در استان بزرگداشت اين حماسه بزرگ با برگزاري تجمع بزرگی اجرا می شود و امیدواریم بهتر از سال قبل برگزار شود.



طاهرخاني درخصوص ضرورت با شكوه برگزار شدن دهه فجر نيز افزود: دهه فجر فرصت خوبي براي مرور دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مقايسه آن با قبل از انقلاب است.



این مسئول یادآورشد: عملكرد دستگاه هاي اجرايي در 34 ساله انقلاب در رقالب ويژه برنامه هاي فرهنگي كه دستگاه هاي مربوطه با تدابير خود برگزار مي كنند منعکس خواهد شد.



وي سپس با تقدير از برگزاري مراسم سوگواري ايام تاسوعا و عاشورا یادآورشد: امسال مراسم سوگواري دهه اول محرم بويژه تاسوعا و عاشورا باشكوه و عظمت خاصی بهتر از سال هاي گذشته برگزار شد و مردم ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسين(ع) بخوبی نشان دادند.



طاهرخانی با گراميداشت هفته بسيج افزود: ميثاق پرشور و نشاط 50 هزار نفر از فرماندهان بسيج با مقام معظم رهبري دست اوردهای مهمی براي کشور داشته است.



معاون سياسي، امنيتي استاندار پيروزي تيم واليبال جمهوري اسلامي ايران بر تيم امريكا را تبریک گفت و بر تشكيل جلسات فرعي ستاد توسط فرمانداران استان در خصوص برنامه ريزي براي هرچه باشكوه تر برگزار شدن اين مناسبت ها تأكيد کرد.