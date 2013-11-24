رضا عطاران هم جشنواره ای شد/ آغاز ساخت موسیقی "رد کارپت"

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم به تازگی توسط محمد توکلی به پایان رسیده است و به زودی صداگذاری آغاز خواهد شد. این در حالی است که حمیدرضا صدری هم به تازگی کار ساخت موسیقی "رد کارپت" ر آغاز کرده است.

همچنین رضا عطاران فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را طی چند روز گذشته پر کرده است. "ردکارپت" دومین فیلم بلند سینمایی عطاران بعد از "خوابم می آد" است که تهیه کنندگی آن برعهده احمد احمدی است.

70 درصد فیلمبرداری "رد کارپت" در فرانسه و در حاشیه جشنواره فیلم کن انجام شده است. در "ردکارپت" رضا عطاران همچون فیلم اول خود به عنوان نقش اصلی در این فیلم بازی می‌کند اما نکته جالب این فیلم حضور عطاران در جشنواره کن 2013 است که محوریت اصلی فیلم است. وی بخش‌هایی از این فیلم را در همین جشنواره و در کشور فرانسه ضبط کرد.

در کنار عطاران در این فیلم بازیگران فرانسوی و ایرانی به ایفای نقش می‌پردازند که از میان آنها می‌توان به سوسن پرور، مارک انصاری، امیر نوری، کریستین بی‌فورت، حسین سلیمانی،ماجین موسوی، جمال هاشمی،هانی صالحی، ماریلو مینگ لانا،حسین یار یار،عبدالله صالحی، راد پورجبار، اندی کروک،فرشاد نجفی اسداللهی، محمد جواد علینقیان،عبدلیا صالح، امیر فلاحت‌نژاد، ملیحه خسروانی،مطهره کثیری و علی سرتیپی اشاره کرد.

عوامل تولید "رد کارپت" عبارتند از نویسنده و کارگردان: رضا عطاران، مدیر فیلمبرداری: احمد احمدی، مدیران تولید: مارک انصاری، سعید دلیری، تدوین: محمد توکلی، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم،موسیقی متن: حمید رضا صدری، گریم: محسن بابایی مدیر تهیه: کارلا لارسون، حمید قلیچ‌خانی، صدابرداران همزمان: سعید احمدی، محسن پرهیزکاری، جهان آذری، دستیار تهیه: محمدرضا عرب، دستیارفیلمبردار بخش ایران: احسان رفیعی جم، وحید آجرلو، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، اجرای صحنه: ماریلو مینگ لانا، نور شمس، پیام عزیزخانی، تدارکات: مجتبی بویاچی،پشتیبانی فنی: سامان شعبانی، تجهیزات فنی: غیاثی و تهیه‌کننده: احمد احمدی.