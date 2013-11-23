عزیزه تراز بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این مسابقات برای اولین بار در استان برگزار خواهد شد و رقابت ها در قالب تراکتور سواری و برخی ماشین آلات کشاورزی اجرا می شود.

وی زمان برگزاری این رقابت ها پایان سال و یا اوایل سال آینده عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به کشاورز خیز بودن شهرستان پارس آباد و برخورداری از آب و هوای مطلوب برگزاری این رقابت ها در این منطقه در نظر گرفته شده است.

رئیس هئیت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همچنین وجود ماشین آلات سنگین کشاورزی در این منطقه را از دیگر دلایل برگزاری آن برشمرد و یادآور شد: انگیزه هیئت از برگزاری این رقابت ها ایجاد نشاط و شادابی در بین کشاورزان و توسعه ورزش های مفرخ در تمام مناطق استان است.

وی همچنین از برگزاری رالی بزرگ خانواده طی دهه فجر امسال در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: این رالی در مسیر اردبیل - نمین برگزار می شود و هیئت اتومبیلرانی استان این مسابقات را با جلب نظر شرکت همراه اول مخابرات و حمایت های مالی آن برگزار می کند.

تراز در تشریح سایر برنامه های این هیئت طی سال جاری تاکید کرد: امسال اعزام تیم های منتخب به مسابقات کشوری، برگزاری مسابقات رالی خانوادگی در شهرستان ها، میزبانی مسابقات کشوری، برگزاری مسابقات کارتینگ در رده های سنی مختلف و... را در دستور کار قرار داده ایم.

وی راه اندازی کمیته رادیو،کنترل و افزایش ورزشکاران سازمان یافته، برگزاری کلاس های آموزشی و اعزام ورزشکاران و علاقمندان رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی به کلاس های ارتقاء مربیگری و داوری را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در تقویم ورزشی این هئیت عنوان کرد.