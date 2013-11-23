4 باند موادمخدر در لرستان منهدم شد/ کشف 74 کیلوگرم تریاک و هروئین

سردار محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان طی چندین ماه کار اطلاعاتی، استفاده از منابع خبری و با تلاشهای شبانه روزی در چهار عملیات ضربتی در مجموع موفق به کشف 74 کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

وی عنوان کرد: در عملیات نخست ماموران مبارزه با مواد مخدر با هوشیاری یک محموله 44 کیلو و 750 گرمی تریاک را که به طور ماهرانه ای در بالای محور چرخ عقب یک دستگاه خودروی "آر دی" جاسازی شده بود را در محور الیگودرز - دورود کشف کردند.

فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر لرستان در عملیات دیگری نیز در سطح شهر دورود موفق شدند با متوقف کردن یک دستگاه خاور یخچالدار مقدار 20 کیلو گرم تریاک را از داخل جعبه های شیر کشف و ضبط کنند.

سردار قنبری افزود: در عملیات سوم ماموران ماموران پاسگاه پل کشکان شهرستان چگنی در اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در محور خرم آباد - کوهدشت اقدام به اجرای تور ایست بازرسی کرده و با متوقف کردن یک دستگاه خودروی ایسوزو در بازرسی از این خودرو مقدار هفت کیلو و 500 گرم هروئین را کشف و ضبط کردند.

وی عنوان کرد: همچنین ماموران مواد مخدر استان لرستان در یک عملیات دیگر در سطح شهر خرم آباد موفق شدند با متوقف کردن یک دستگاه خودروی سمند یک کیلو و 780 گرم هروئین را کشف و ضبط کنند.

فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در انجام عملیات های موفقیت آمیز یاد شده در مجموع تعداد هفت نفر از سوداگران مرگ در سطح استان دستگیر و در این رابطه تعداد چهار دستگاه خودرو حامل مواد مخدر نیز توقیف شد.