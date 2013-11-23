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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۰

عباسی:

آبشار لاشو ، جاذبه ای درخور در گلستان است

آبشار لاشو ، جاذبه ای درخور در گلستان است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان اعلام کرد آبشار لاشو در روستای فاضل آباد شهرستان آزادشهر، به عنوان جاذبه ای در خور جذب گردشگر داخلی وخارجی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی ظهر شنبه در حاشیه دیدار از این آبشار در آزادشهر با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری وجذب گردشگر داخلی و خارجی گفت: با وجود آبشارها و چشمه های طبیعی فراوان دراین استان، بهره مندی از قابلیت ها و جذابیت های روستایی و طبیعی موجود دراین استان ضرورت دارد.

عباسی درادامه افزود: در این راستا ضروری است طرح جامع وسایت پلان روستای فاضل آباد این شهرستان توسط شورای شهر با همکاری بخشداری و شورا ودهیاری روستای فاضل آباد  طراحی شده و به این اداره کل ارسال شود تا نسبت به توسعه گردشگری و بهره مندی از این آبشار درراستای رونق این صنعت اقدام شود.

وی همچنین جهت دسترسی به آبشار لاشو، مهمترین اولویت را اجرای زیرساخت های مهم از جمله راه دسترسی آسان عنوان کرد.

کد مطلب 2181028

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