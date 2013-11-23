محور کندوان 15 شب مسدود می شود

سید علی اسد مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور انجام عمليات تعريض قطعه سوم حدفاصل مرزن آباد _ مكارود در محور كندوان، اين محور از فردا يكشنبه (3 اذر) تا روز دوشنبه( 18 آذر ) به مدت 15 شب ( روزهاي يكشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ) از ساعت 21 شب الي 8 صبح مسدود خواهد بود.

وی اظهار داشت: بديهي است در ايام انسداد اين محور رانندگان وسايل نقليه مي توانند ضمن رعايت كليه نكات ايمني و با احتياط از طريق ديگر محورهاي ارتباطي استان تردد کنند.

وی عنوان کرد: اطلاعات راههاي استان نيز با دو شماره تلفن 141 (گويا ) و 2222320 (شبانه روزي) و همچنين سامانه پيام كوتاه 10000141 آماده پاسخ گويي به مسافرين و مردم عزيز براي اطلاع از آخرين وضعيت راههاي استان است.

غفار باقري فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اداره كل راه و شهرسازي استان نیز عصر شنبه در حاشیه برنامه های هفته بسیج بیان داشت: حضور فعال و همه جانبه بسيج در شرايط كنوني جامعه كه با فشارهاي دشمن كه به نوعي فرهنگ مردم بويژه جوانان را نشانه گرفته است مي تواند بسيار سرنوشت ساز _ تعيين كننده و راهگشا باشد ، لذا اعضاء پايگاه مقاومت بسيج اين اداره كل نيز همانند ديگر بسيجيان برنامه ها و اقدامات گسترده اي را براي اشاعه اين فرهنگ انقلابي در هفته بسيج در دستور كار خود دارند.

وي در ادامه تصريح كرد : شركت در مراسمات هفته بسيج ، انتشار و چاپ سخنان گوهربار حضرت امام (ره) و بيانات مقام معظم رهبري در مورد بسيج و توزيع در بين كاركنان اداره كل ، ديدار با خانواده هاي شهداء اداره كل ، جذب جمع كثيري از كاركنان در پايگاه مقاومت ، برگزاري مراسم معنوي زيارت عاشورا ، نصب بنر وپارچه و تراكت در محوطه اداره كل و نمازخانه ، اطلاع رساني و بهره گيري از رسانه ها در جهت پوشش خبري برنامه ها ، برگزاري مراسم تجليل از بسيجيان فعال اداره كل و دعوت از سخنران ، ملبس بودن كليه اعضاء پايگاه به لباس پر افتخار بسيجي در محل كار تنها بخشي از عملكرد بسيجيان اين اداره كل در هفته پر خير و بركت بسيج است.