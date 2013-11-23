اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: تیم ما شرایط خوبی دارد و بعد از اردوی تهران، به کیفیت خوبی رسیدیم و اگر دیدار با نفت تهران نیز به دلیل بارندگی لغو نمی‌شد، به بیشتر اهداف خود از اردوی تهران می‌رسیدیم.

وی افزود: بازیکنان ذوب‌آهن روز جمعه یک دیدار تدارکاتی با یکدیگر برگزار کردند و توانستند بخشی از مشکلات فنی خود را برطرف کرده و به کیفیت مد نظر کادر فنی برسند.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: لوکا بوناچیچ، سرمربی تیم از اردوی تهران نزدیک به 60 درصد رضایت داشت که اگر دیدار با نفت تهران لغو نمی‌شد، این رضایت بیشتر می‌شد.

وی پیرامون بازیکنانی که به تازگی به جمع بازیکنان تیم ذوب‌آهن اضافه شده‌اند، گفت: بازیکنان جوان و خوبی به ترکیب ذوب‌آهن اضافه شده‌اند که امیدوارم با اضافه کردن یک دفاع چپ و یک دروازه‌بان، بتوانیم سایر مشکلات تیم را برطرف کنیم.

فروتن افزود: محمد خانزاده، میلاد غریبی، کارلوس سانتوس و مهرام قاسمی از بازیکنان جذب شده به ذوب‌آهن به شمار می‌روند که به نظر من از بهترین‌های نقل و انتقالات به شمار می‌روند.

وی اظهار داشت: خانزاده و غریبی روز چهارشنبه به تمرینات تیم اضافه شده‌اند و با تیم تمرین می‌کنند و امیدوارم هرچه سریعتر به کیفیت مد نظر کادر فنی تیم برسند.

سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم که همه امکانات را برای کادر فنی تیم آماده کنیم تا بتوانیم در نیم‌فصل دوم، نتایج نیم‌فصل نخست تیم را جبران کرده و تیم را به رده‌های بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر برسانیم.