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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷

برنامه کفاشیان در نشست کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد

برنامه کفاشیان در نشست کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد

رئیس فدراسیون فوتبال ایران برنامه های حضور خود در نشست کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، علی کفاشیان گفت: جلسه کمیته مسابقات 25 نوامبر(4 آذرماه) در مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود که دستور جلسه قبلی این کمیته بررسی و مورد تائید قرار می گیرد.

وی افزود: گزارش فعالیت ها و مسابقات صورت گرفته مانند انتخابی جام جهانی در سال 2014، قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 16، 19 و 22 سال و قهرمانی آسیا در سال 2013، لیگ قهرمانان و  AFC CUP نیز بررسی می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره موضوعاتی که در نشست کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص آن بحث می شود، گفت: مسابقات قهرمانی زیر 22 سال، فرمت مسابقات باشگاهی آسیا که شامل مسابقات لیگ قهرمانان  و AFC CUP می شود، تعیین رتبه و سهیمه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا و AFC CUP ،تائید تقویم مسابقات از سال 2015 تا 2018بررسی پیشنهادات مطروحه توسط اعضا مانند تاشیما از ژاپن، فهد المصباح از عربستان و رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ارائه گزارشات در  ارتباط با جام ملتهای آسیا در سال 2015 در کشور استرالیا و بررسی مراحل درخواست میزبانی برای مسابقات 2019 آسیا، کمیته صدور مجوز حرفه ای در فدراسیون ها و در نهایت بررسی پیشنهاد wsc در ارتباط با فرمت مسابقات انتخابی جام جهانی، جام ملتهای آسیا و باشگاهی از موضوعاتی است که بحث و تبادل نظر در رابطه با آن صورت می گیرد.
 

کد مطلب 2181052

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