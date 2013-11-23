برنامه کفاشیان در نشست کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، علی کفاشیان گفت: جلسه کمیته مسابقات 25 نوامبر(4 آذرماه) در مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود که دستور جلسه قبلی این کمیته بررسی و مورد تائید قرار می گیرد.

وی افزود: گزارش فعالیت ها و مسابقات صورت گرفته مانند انتخابی جام جهانی در سال 2014، قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 16، 19 و 22 سال و قهرمانی آسیا در سال 2013، لیگ قهرمانان و AFC CUP نیز بررسی می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره موضوعاتی که در نشست کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص آن بحث می شود، گفت: مسابقات قهرمانی زیر 22 سال، فرمت مسابقات باشگاهی آسیا که شامل مسابقات لیگ قهرمانان و AFC CUP می شود، تعیین رتبه و سهیمه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا و AFC CUP ،تائید تقویم مسابقات از سال 2015 تا 2018بررسی پیشنهادات مطروحه توسط اعضا مانند تاشیما از ژاپن، فهد المصباح از عربستان و رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ارائه گزارشات در ارتباط با جام ملتهای آسیا در سال 2015 در کشور استرالیا و بررسی مراحل درخواست میزبانی برای مسابقات 2019 آسیا، کمیته صدور مجوز حرفه ای در فدراسیون ها و در نهایت بررسی پیشنهاد wsc در ارتباط با فرمت مسابقات انتخابی جام جهانی، جام ملتهای آسیا و باشگاهی از موضوعاتی است که بحث و تبادل نظر در رابطه با آن صورت می گیرد.

