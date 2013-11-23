به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی در نشست خبری که بعد از ظهر شنبه در مرکز همایشهای دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه موسسه مالی و اعتباری کوثر مانند سایر واحدهای بانکی و اقتصادی فعال کشور وظیفه فعالیت در عرصه پولی و بانکی را دارد.
وی با بیان اینکه در سال 1389 استارت شروع این کار زده شد و مردادماه سال 90 اولین شعبه این موسسه فعال شد، همچنین سیستم بانکی ما به گونهای است که تمامی اطلاعات به صورت آنلاین و متمرکز در اختیار سرور مرکزی است و شعب میتوانند از آن استفاده کنند.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر با بیان اینکه این موسسه 350 شعبه در سراسر کشور دارد، گفت: بزرگترین سرمایه ما در موسسه مالی و اعتباری کوثر استفاده از نیروی انسانی با تجربه و نیروی متخصص جوان است.
رضایی با اشاره به اینکه 25 درصد پرسنل این موسسه را بانوان و 75 درصد دیگر را آقایان تشکیل میدهند، گفت: تلاش ما این است که ترکیبی از تجربه و تخصص در این مجموعه بتوانند به مردم عزیز خدمت کنند.
وی تاکید کرد: ایجاد شعب این موسسه در شرایطی شکل گرفت که ما شاهد بحرانها و تلاطم اقتصاد و بازار ارز، کسری شدید بودجه دولت، تحریمهای بیرونی و شتاب بانک مرکزی در سامان دادن به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بودیم اما به فضل خداوند توانستیم با این وجود آنچه وظیفه خود می دانستیم انجام دهیم.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر اظهار داشت: خوشبختانه اقبال عمومی بسیار خوبی از موسسه کوثر انجام گرفت و امیدواریم در ادامه هم این حرکت ادامه داشته باشد، هیچ موسسه یا بانک مجوز داری از بانک مرکزی مانند موسسه کوثر بدون کارمزد کار نمیکند و این تفاوت این موسسه با سایر موسسات است.
رضایی با بیان اینکه این موسسه تلاش دارد تا به شیوه بانکداری اسلامی عمل کند، گفت: به نظر میرسد باید منشوری پیرامون مسائل اخلاقی و اقتصاد اسلامی تنظیم شود و حوزههای علمیه باید با پیروی از نظر علمای عظام این کار را پیش ببرند.
وی با تاکید براینکه موسسه کوثر از نظرات یک شورای فقهی که در آن تشکیل شده است استفاده میکند، گفت: برای شکل گیری شورای فقهی در همه بانکها و موسسات مالی نمیتوان از شیوههای اعمال فشار استفاده کرد، چرا که اگر از شیوههای الزام آور استفاده شود بلافاصله تلاش برای پیدا کردن راه حلهای آن نیز ایجاد میشود، بنابراین خود موسسات مالی و اعتباری و بانکها باید براساس دین اسلام و آنچه به آن پایبند هستند رفتار کنند و آنچه احکام اسلام است را داوطلبانه انجام دهند.
گفتنی است موسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سه شعبه در استان قم است که این شعبات در خیابان بلوار امین، روبه روی صدا و سیما، خیابان امام خمینی و خیابان هفتم تیر قرار دارند.
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