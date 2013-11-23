برگزاری جمعه بازار فرهنگی هنری در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عاطفی عصر شنبه در جلسه فرهنگی و ورزشی این سازمان افزود: بازار مزبور از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت در خانه فرهنگ و هنر برپا خواهد شد.

وی اظهارداشت: جمعه بازار فرهنگی هنری رشت پس از دو ماه وقفه در برگزاری، جمعه اول آذرماه در محل خانه فرهنگ و هنر شهرداری رشت برپا شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و رزشی شهرداری رشت گفت: در این برنامه شرکت کنندگان محصولات متنوعی را در قالب 20 غرفه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

وی اظهارداشت: محصولات و دست سازهای خانگی از وسایل چوبی، زیور آلات، شمع، هنر شیشه و سرامیک، مجسمه، نقاشی، هنرهای دوختی و بافتنی و انواع خوراکی ها و خوردنی ها از قبیل غرفه هایی بودند که در این جمعه بازار عرضه و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

عاطفی اذعان داشت: همچنین در این نمایشگاه علاوه بر محصولات غذایی و دست ساخته های خانگی و هنری، کتاب و محصولات فرهنگی نیز ارائه شد.

وی ادامه داد: جمعه بازار فرهنگی هنری رشت از زمستان سال گذشته در خانه فرهنگ و هنر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت در حال برگزاری است.

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت همچنین گفت: به مناسبت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت مراسم تعزیه در میدان صیقلان برگزار کرد.

وی افزود: این مراسم با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی و گروه نمایش تعزیه مسلم بن عقیل به سرپرستی و کارگردانی محمدحسین صمصام، پیشکسوت نام آشنای تعزیه گیلان، از شب سوم محرم به مدت 14 شب برگزار شد.

عاطفی تصریح کرد: در این نمایش مذهبی هنرمندان سرشناسی چون غلامرضا تیغ نورد، فرشاد تیغ نورد، اسماعیل الله وردی، علی و سجاد ابدی، بهنام سلیم زاده، مهدی صمصام حضور داشتند.

وی یادآورشد: ایرج صمصام کارگردان هنری این نمایش بود و استاد کامران تواری، چهره سرشناس استان قزوین اجرای موسیقی این نمایش را بر عهده داشت.