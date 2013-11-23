1800 خبرنگار با سپاه و بسیج همکاری دارند

سردار رمضان شریف در جریان سفر خود به شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تعدادی خبرنگار به صورت افتخاری با سپاه و بسیج در سراسر کشور فعالیت دارند که تاکنون یک هزار و 800 نفر از این افراد سازماندهی شدند، اظهار داشت: این تعداد خبرنگار تاکنون آموزش های را فرا گرفته اند و در طول سال با روابط عمومی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان ها و نواحی کشور همکاری دارند.

وی با اشاره به اینکه ملت ما بعد از 35 سال مبارزه بیش از 200 هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است افزود: پیشرفت های خوبی در عرصه های علمی و فنی کسب شده که هرگز متوقف نخواهد شد و از حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد و در مقابل همه نوع تهدیدات دشمن آمادگی مقابله را داریم.

شریف خاطر نشان ساخت: بهتر است غربی ها از گذشته درس بگیرند و دست از زیاده خواهی های خود بردارند و بیش از این سماجت نکنند.

مقام معظم رهبری راه را کامل روشن کردند

معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بیانات گوهربار رهبر فرزانه انقلاب در اجتماع عظیم 50 هزار نفری بسیجیان در روز چهارشنبه هفته گذشته در مصلی امام خمینی (ره) تهران اشاره داشت و افزود: معظم له باردیگر مسیر را کاملا روشن و از تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت کردند.

شریف اضافه کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان کاملاً مورد حمایت ملت و نظام هستند و امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنا را بر این گذشته تا حجت را بر همگان تمام کند.

وی افزود: ملت ایران به دنبال دانش صلح آمیز هسته ای بوده و آن را یک حق مسلم خود می داند تا هنگامی که موضوع اعتماد باشد ما حامیان جریان مذاکره کننده خواهیم بود.

بهره گیری سوری ها از تجارب دفاع مقدس ایران

معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تحولات سوریه اظهار داشت: حضور نظامی در سوریه با انتقال تجارب دفاع مقدس ما به سوری ها دو مقوله کاملا متفاوت است.

شریف اضافه کرد: ما مسائل مطرح شده راجع به حضور هزاران گردان نیروهای ایرانی در لبنان را تکذیب می کنیم.

وی تصریح کرد: اینکه سوری ها از دفاع مقدس ما یاد گرفتند و برای خود بسیج درست کردند و در برابر متجاوزان ایستادند یک تجربه بشری است و آن را علمی می دانیم که همه می توانند استفاده کنند.

ایران به سوریه کمک مستشاری می کند

معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امام(ره) فرمودند دفاع مقدس ما آزادی فلسطین و لبنان را در پی خواهد داشت افزود: این جمله ارزشمند امام(ره) برگرفته از نوع انتقال تجارب است و لازم نیست که حتما گردان های نظامی ما در آنجا حضور داشته باشند.

شریف با اشاره به اینکه البته کمک مستشاری ما به سوریه یک مطلب روشن است چون این کشور محور مقاومت بوده و دشمن اصلی ما اسرائیل است، گفت: بنابر این کمک مشورتی و حمایت از سوریه مسئله ای بوده که از ابتدای انقلاب وجود داشت و همچنان به فضل الهی خواهد بود.

سردار رمضان شریف معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف شرکت و سخنرانی در سومین یادواره شهدای روستای آستانه دامغان به این شهرستان سفر داشته است.