مذاکرات ایران از موضع اقتدار است/ بسیج در میدان عمل انسانیت را اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی عصر شنبه در همایش میثاق صالحین با ولایت در جمع بسیجیان بیرجند با یاد واقعه عاشورا و پیروزی حق بر باطل بیان کرد: سپاه حق هر چند در مقابل سپاه کفر در اقلیت باشد ولی پیروزی نهایی از آن حق است.



وی با اشاره به نقش حلقه های صالحین گفت: این جمع صمیمی و سر شار از طراوت معنوی به عنوان پرچمداران تمدن و منش و کردارخود ترویج دهنده رفتاراسلامی هستند.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به نقش بسیجیان و حضور آنها در صحنه افزود: هر جا خطری اسلام را تهدید کرده است بسیجیان همیشه در صحنه حضور یافتند و از هیبت دشمن خم به ابرو نیاوردند.



سردار سلامی شعور بسیجی را شهادت دانست و افزود: شهادت در مرکز شعور یک بسیجی قرار دارد خیابانهای ما مملو از نام شهیدانی است که بر زمین افتادند تا اهداف اسلام زنده بماند.



وی با اینکه هنرمندانه ترین جلوه رفتار مومن و بسیجی در میدان عمل بروز می کند؛ گفت: هنر انسان مومن و بسیجی کرامت، شجاعت، و ایستادگی در قالب کلمات و بر روی کاغذ نیست بلکه در میدان عمل به ظهور می رساند.



جانشین فرمانده کل سپاه به عامل پیروزی کشورمان در مقابل بزرگترین دشمن یعنی آمریکا اشاره کرد و افزود: عاملی که ما را درمقابل بزرگترین ابر قدرت پیروز ساخت ایمان ملت و درخشش خورشید ولایت و الطاف الهی است.



وی با اشاره به افکار آمریکا گفت : آنان می خواهند همه مردم با پذیرش فرهنگ و ایدولوژی آنها به هرقیمتی نماد یک آمریکایی شوند.



وی عصر امروز را عاشورای دیگر دانست و بیان کرد: در عاشورا ظالم در چهره یزید و امروز در چهره امریکا است پس عاشورای ما همچنان برقرار است و پیکار بین حق و باطل هنوز ادامه دارد.



وی با اشاره به اینکه هدف آمریکا این است که در هیچ نقطه ای مردم سالاری دینی به نام اسلام وجود نداشته باشد؛ افزود: آمریکا با وابسته کردن کشورها به خود می خواهد همه پیشرفتهای علمی و فنی در اختیار او باشد.



سلامی با یادآوری به فتنه 88 گفت: انقلاب شکوهمند ما اراده خود را یکبار دیگر نشان داد که دل و فکر جوانان ما تسخیر ناپذیر است زیرا که مملو از عشق حسینی است.



سردار سلامی با بیان اینکه تحریم ها و فشارهای اقتصادی نتوانسته ملت ایران را از پا در بیاورد،عنوان کرد: هیچ چیزی از این ملت کاسته نشده است بلکه در حال پیشرفت است و این را مدیون ملت هوشیار، متعهد و آگاه هستیم.



وی با بیان اینکه مذاکرات ایران در عرصه بین الملل از موضع قدرت و اقتدار است، گفت: رهبری محور اقتدار نظام اسلامی است.



وی حلقه های صالحین را مروجان سبک زندگی اسلامی دانست و افزود: کسانی که در حلقه های صالحین فعالیت می کنند باید بیش از گذشته با کلام وحی الهی آشنا شوند تا بتوانند حق از باطل را تشخیص دهند و سبک زندگی دینی را الگوی خود کنند.