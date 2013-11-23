گامهای ضروری ترکیه برای رفع اختلافات با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه الوطن قطر با اشاره به دیدار اخیر احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه از عراق و تلاش ترکیه برای رفع بحران در روابط میان دو کشور که بر اثر دخالت های ترکیه در امور عراق از زمان خروج نیروهای نظامی آمریکایی به وجود آمده آورده است: ترکیه زمانی به سوی عراق روی آورد که متوجه تغییرات بین المللی و منطقه ای شد و احساس کرد که باید تغییراتی در سیاستهای خود ایجاد کند اما آیا دیدار اوغلو به بغداد و رفتن مالکی به آنکارا کافی است که بگوییم صفحه جدیدی در روابط دو کشور گشوده شده است؟ این دیدارها و تبادل مواضع نقش موثری در شکستن یخ موجود در روابط دو کشور ایفا می کند اما گشودن شدن حقیقی روابط منوط به دلایلی است.

از جمله این دلایل می توان به نقض حاکمیت و استقلال عراق از سوی ترکیه از طریق تقویت روابط آنکارا با اقلیم کردستان در شمال عراق بدون هماهنگی دولت مرکزی در بغداد اشاره کرد.ترکیه اقلیم کردستان را علیه دولت مرکزی تحریک کرده است و از این منطقه بدون هماهنگی با دولت مرکزی نفت و گاز وارد کرده است و شرکتهای نفتی ترکیه در میادین نفتی اقلیم کردستان سرمایه گذاری کرده اند.

همچنین دولت اردوغان با حمایت از مخالفان دولت نوری المالکی و پناه داده به طارق الهاشمی مظنون تحت تعقیب،اتهام علیه مالکی مبنی بر هدف قرار دادن اهل تسنن و دامن زدن به مشکلات طایفه ای و مذهبی در عراق نقش منفی ایفا کرده است.

ترکیه در توافق نامه مربوط به آب رود فرات اختلال ایجاد کرده است و سهم عراق از آب این رودخانه را کم کرده و مشکلاتی برای عراق به وجود آورده است.

حکومت ترکیه راه نفوذ اعضای القاعده را به عراق آسان کرده است و به این ترتیب در بی ثباتی و ایجاد فتنه در عراق و انفجارهای آن نقش داشته است.

الوطن در ادامه می نویسد: با این عواملی که ذکرشد سئوالی که مطرح می شود این ایست که آیا ترکیه از دخالت در امور داخلی عراق دست خواهد کشید؟آشکار است که تجدید نظر ترکیه در سیاست خود در قبال عراق به نفع این کشور است و دلایل آن را می توان به کاهش نفوذ منطقه ای ترکیه پس از سقوط اخوان المسلمین در مصر،بر باد رفتن رویاهای اردوغان در احیای امپراتوری عثمانی دانست.دلیل دیگری که ترکیه باید در سیاستهای خود تجدید نظر کند به موضوعات اقتصادی و آثار زیانباری ناشی از بحران روابط ترکیه با همسایگان مربوط می شود.عراق منابع نفتی و گازی سرشاری در اختیار دارد که مورد توجه شرکتهای بین المللی از جمله ترکیه است.عراق بازار مصرف خوبی محسوب می شود.دلیل دیگری که ترکها باید در سیاست خود در قبال عراق تجدید نظر کنند به انتخابات ترکیه مربوط می شود و حزب عدالت و توسعه که از ضعف پایگاه مردمی رنج می برد و علت آن نیز تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و رشد مخالفان است و وجود بحران با همسایگان است که حزب حاکم می کوشد روابط خود را با کشورهای همسایه به ویژه عراق تقویت کند.

این رسانه می افزاید: اظهارات به تنهایی اهداف دولت اردوغان را در عراق محقق نمی سازد و دولت ترکیه باید اقدامات عملی انجام دهد و دولت نوری المالکی پس از تحمل دخالتهای فراوان دولت اردوغان به اظهارات و مواضع ظاهری ترکها بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدامی عملی است و از همین رو توپ هم اکنون در زمین اردوغان است که عامل تیرگی روابط را که در بالا بدان اشاره شد از بین ببرد.ترکیه اخیر خود به انتقاد از عملکردشان در قبال عراق پرداخته اند و داوود اوغلو را مسبب آن دانسته اند و به همتایان عراقی خود اعلام کرده اند که سیاست جدیدی در این باره اتخاذ خواهند کرد.اما سئوالی که مطرح می شود این است که آیا اردوغان برای اصلاح روابط خود با عراق و تقویت حزب خود داوود اوغلو را قربانی خواهد کرد؟