اولین شهردار بادوله معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت قریب به یک سال از شهر شدن بادوله و پس از کش و قوس های فراوان بالاخره اولین شهردار این شهر بعد از ظهر امروز معرفی شد و عصر شنبه حکم خود را از دستان استاندار بوشهر گرفت.

عبدالله آسیایی نژاد از نیروهای بومی شهر بادوله است که دارای مدرک کارشناسی عمرانی است و مردم انتظار دارند با آمدن شهردار تحول عظیمی در شهر به وجود آید.

مهمترین دغدغه مردم آبرفتگی معابر و ایجاد فضای سبز و روشنایی است

رئیس شورای اسلامی شهر بادوله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در حال حاضر ساختمانی برای فعالیت شهرداری کرایه گرفته شده و دو زمین نیز برای ساخت ساختمان اداری در نظر گرفته که امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم عملیات اجرای ساختمان اداری را آغاز کنیم.

بانی منفرد افزود: مردم این شهر آماده هرنوع همکاری با شهردار جدید خودشان هستند و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

وی ادامه داد:در حال حاضر مهمترین دغدغه مردم در مرحله اول آبرفتگی معابر و ایجاد فضای سبز و روشنایی معابر است و اعضای شورا نیز با تمام توان برای عمران و آبادی شهر در کنار شهردار جدید خواهند بود.

بانی منفرد اضافه کرد: تعریض محور بادوله – کاکی نیز در دست اجرا است و هم اکنون از پیشرفت خوبی برخودار است.

وی با بیان اینکه مردم ما مردمی کم توقع هستند گفت: امیدواریم با حمایت همه مسئولین استانی و شهرستانی گام های بلندی جهت عمران و آبادی شهر بادوله برداریم.

لزوم توسعه فضای سبز و تغییر در مبلمان شهری

یکی دیگر از اعضای شورای شهر بادوله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه شهر بادوله یک شهر نوپا است می طلبد همگی دست به دست هم دهیم و در آبادی آن تلاش نماییم.

اصغر آسیایی افزود: توسعه فضای سبز و تغییر در مبلمان شهری باید از مهمترین اولویت‌های شهردار جدید باشد و ما هم به عنوان خدمت‌گذار مردم در کنار وی قرار خواهیم گرفت.

تهیه طرح تفضیلی شهر

شهردار جدید شهر بادوله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه طرح تفضیلی شهر خبر داد و گفت: بعد از تهیه این طرح کارهای صورت گرفته در شهر بر اساس طرح یاد شده صورت خواهد پذیرفت.

عبدالله آسیایی نژاد توسعه فضای سبز، تغییر در ورودی و خروجی شهر و ایجاد پارک محله ای را از مهمترین برنامه کاری خود عنوان کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه شهر بادوله تازه تاسیس است، از مردم انتظار داریم دست ما را بگیرند و در کارها ما را حمایت کنند.

