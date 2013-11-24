جوان دامغانی با بهره گیری از وسائل ضایعاتی تراکتور ساخت

سید عیسی موسوی مخترع جوان دامغان به خبرنگار مهر ضمن اشاره به ساخت تراکتور گفت: برای اختراع این تراکتور کوچک از وسایل ضایعاتی شامل رینگ پیکان، موتور هوندا، چراغ راهنما، دیفرانسل و گیربکس پیکان استفاده شده است.

وی اضافه کرد: برای چرخ های تراکتور از لاستیک فرغون برای جلو و لاستیک پیکان برای عقب بکارگیری شد.

این جوان مخترع یادآور شد: این تراکتور دارای یک تریلی بوده و بر روی آن نیز گاوآهن نصب می شود و برای شخم زدن در مزارع کشاورزی بکار می رود.

موسوی با اشاره به تعبیه باک سوخت 9 لیتری در این تراکتور خاطرنشان کرد: سوخت این وسیله بنزین است.

وی ضمن بیان اینکه میزان حمل بار از سوی این تراکتور به وسیله تریلی به میزان 500 کیلوگرم است، گفت: برای ساخت این وسیله یک ماه وقت صرف و 40 میلیون ریال هزینه شده است.

موسوی در خاتمه گفت: با توجه به اختراع این تراکتور درصدد هستم تا آنرا در اداره کل ثبت مالکیت های صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانم.

سید عیسی موسوی از ساکنان غیربومی روستای آستانه دامغان است و به شغل کشاورزی فعالیت دارد.

روستای آستانه بخش مرکزی شهرستان دامغان در 30 کیلومتری شمال این شهرستان واقع شده و یکی از مناطق خوش آب و هوا و تفریحی استان سمنان محسوب می شود.