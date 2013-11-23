مسئولان نگاه ویژه ای به مشکلات صنعت چاپ هرمزگان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شهریاری عصر شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: خوشبختانه تعامل خوبی میان اتحادیه چاپخانه داران و کانون های تبلیغاتی هرمزگان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نشریات این استان ایجاد شده که می تواند ظرفیت های صنعت چاپ در هرمزگان را شکوفا کند.

وی ادامه داد: بهترین تعبیر در خصوص وضعیت فعلی صنعت چاپ، این است که بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آینده است که این امر جز با عنایت ویژه مسئولان دولت تدبیر و امید نسبت به این صنعت میسر نخواهد شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران و کانون های تبلیغاتی هرمزگان افزود: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "حماسه سیاسی و اقتصادی" ما خواستار نگاه ویژه مسئولان به مشکلات این صنعت و تلاش برای رفع آن و توسعه و شکوفایی استعدادهای درخشان جوانان هرمزگانی هستیم و این چنین می توانیم شاهد رونق اقتصادی صنعت چاپ هرمزگان باشیم.

شهریاری خاطرنشان کرد: اگر مدیران مسئول نشریات استان هرمزگان از ظرفیت های چاپخانه های این استان استفاده کنند، صنعت چاپ هرمزگان رونق بیشتری خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به تبصره 3 ماده 17 قانون اصلاح نظام صنفی کشور، عنوان کرد: بر اساس این قانون، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط هر فرد صنفی نیازمند داشتن پروانه کسب معتبر است و لازم است تا نشریات استان هرمزگان نسبت به اجرای این قانون توجه لازم را داشته باشند.