به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح همزمان 1000 سالن ورزشی بسیج در سراسر کشور، عصر امروز با حضور سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، جمعی از فرماندهان بسیج و سپاه، برخی مسئولان ورزشی و اعضای شورای شهر تهران، ورزشکاران بسیجی و خانواده معظم شهدا در سالن 9 دی ناحیه مقاومت بسیج مقداد برگزار شد.

سردار نقدی در این مراسم توجه به ورزش برای جوانان را خواسته رهبر معظم انقلاب عنوان کرده و گفت: بسیج بار دیگر درخشید و عزم خود را در توسعه ورزش نشان داد و با انگیزه، اخلاص و اراده های پولادین حماسه ای دیگر را خلق کرده تا فرمان ولی امر را در هر عرصه ای اجرا کرده باشد.

وی به نقش آفرینی بی‌نظیر بسیج در دفاع مقدس اشاره کرده و تصریح کرد: امروز بسیجیان پس از حضور موفق در عرصه جهاد علمی و فرهنگی به توسعه ورزش کشور روی آورده‌اند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به وسعت فعالیت ورزشی بسیج در سراسر کشور افزود: ساخت و افتتاح 1000 سالن ورزشی با مدیریت و روحیه بسیجی در طول کمتر از یک سال و نیم، کاری عظیم و باور نکردنی است که این کار توسط دستگاه های اداری معمولی حداقل با صرف 5 برابر اعتبار بسیج در طول 5 سال انجام می شد.

وی افتتاح 370 سالن ورزشی بسیج را در سال گذشته با حضور رییس ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شده و خاطر نشان کرد: این نوید به ورزش دوستان داده می شود که ان شاءالله قبل از پایان نیمه سال آینده تعداد این سالن های ورزشی از 2000 سالن خواهد گذشت.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج پیوند توانایی های جسمی ورزشکاران را با ایمان، اعتقادات و روحیه بسیجی سبب درخشش بیشتر قهرمانان در جهان دانسته و افزود: هدف سازمان بسیج برای توسعه زیر ساخت های ورزشی وجود یک سالن اختصاصی برای هر حوزه مقاومت بسیج و یک سالن ورزشی بزرگ برای هر ناحیه مقاومت است.

وی با بیان اینکه کمترین تعداد این سالن ها در تهران بزرگ احداث شده تصریح کرد: این تعداد کم در تهران به دلیل کمبود زمین در سطح شهر تهران بوده که لازم است با کمک شورای شهر و شهرداری تهران بتوان سالن ها را در محدوده جغرافیایی همان حوزه مقاومت بسیج، احداث و افتتاح سالن های بیشتری در تهران صورت پذیرد.