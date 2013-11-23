۲ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۶

حجت الاسلام موسوی اعلام کرد:

نابسامانی فرهنگ عمومی عامل موثر در مشکلات جامعه

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان علی آبادکتول گفت: فرهنگ، چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه را بیان می کند و بسیاری از مشکلات جامعه متاثر از نابسامانی فرهنگ عمومی است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سیدمهدی موسوی، عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی علی آبادکتول گفت: فرهنگ عمومی در حقیقت به همان حیات طیبه بر می گردد چرا که اگر فرهنگ عمومی و رفتار مردم خوب و شایسته باشد تمام مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مردم را تحت شعاع خود قرار می دهد.

وی ترویج کتاب و کتاب خوانی را یکی از راههای غنی ساختن فرهنگ جامعه دانست و اظهار داشت: اگر مرد و زن، پیر و جوان ما با کتاب مانوس شوند با افزایش علم سطح فرهنگ آنها تقویت می شود.

موسوی خاطر نشان کرد : عموما در جامعه بیشتر مشکلات و نابسامانی ها در بین افراد اهل مطالعه نیست زیرا کسی که با کتاب آشنایی داشته باشد به سمت هرزگی نخواهد رفت.

حجت الاسلام موسوی در ادامه گفت : راه اندازی کارخانجات وطرح های صنعتی همه برگرفته از کتاب و کتاب خوانی است.

فرماندار علی آبادکتول هم در ادامه اظهار داشت: ابعاد و دامنه مفهومي كه به عنوان «فرهنگ» مي شناسيم، آنقدر عميق و وسيع است كه مشكل مي‌توان آن را در قالب تعريفي مشخص و محدود گنجانيد.

علی اکبر کی پور افزود: با مراجعه به بحثهاي جامعه شناسان و صدها توصيف و تعريف از «فرهنگ» بطور كلي مي‌توان دريافت كه از ارزشها و اعتقادات و باورها گرفته، تا منش و هنجارها و ادبيات و هنر و معماري، آئين‌ها و غیره همگي ذيل مجموعه فرهنگ مي‌گنجد.

فرماندار علی آباد کتول در بحث تقویت فرهنگ عمومی گفت: برای اجرای یک راهکار مفید در تقویت فرهنگ عمومی لازم است ابتدا بانکهای اطلاعاتی ایجاد گردد.

کی پور اظهار داشت : ایجاد بانک های اطلاعاتی موجب می شود تا بتوانیم آسیب شناسی کرده و جامعه هدف را بهتر بشناسیم.

وی آموزش و پرورش را یکی از ظرفیتهای مهم در این مسیر دانست و گفت: در آموزش و پرورش نیروهای جوان پرورش یافته و تحویل جامعه می شوند پس اگر بتوانیم خروجی آموزش و پرورش را بهینه سازی کنیم مهمترین نتیجه و موثر ترین راه را در پیش گرفته ایم.

ریس اداره فرهنگ وارشاد علی آباد کتول هم در این جلسه اظهار داشت : فرهنگ عمومي مجموعه ای منسجم و نظام يافته‌اي از اهداف، ارزشها، عقايد، باورها، رسوم و هنجارهاي مردم متعلق به يك جامعه بزرگ، قوم يا ملت است .

حسن دیلم افزود : بنابراين فرهنگ عمومي، شامل تمامي فعاليتهاي مبتني بر انديشه و عادت است كه در جهت برآوردن نيازهاي بشري بسته به انواع جوامع از نظر تاريخي، سياسي، اقتصادي، مذهبي، رفتارهاي عمومی مردم را شكل مي‌دهد.

