مردم استان سمنان برای بازسازی عتبات عالیات2 میلیارد ریال کمک کردند

علی اکبر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کمک دو میلیارد ریالی مردم استان سمنان برای بازسازی حرمین شریفین در کربلا و نجف اشرف اظهار داشت: همچنین دو و نیم کیلوگرم طلاجات و نقره برای ساخت ضریح، طلاکاری گنبد و گلدسته ها و ... این اماکن اهداء شده است.

وی همچنین با بیان اینکه برای کمک و مشارکت در ساخت و ساز اماکن مقدسه در کربلا و نجف اشرف تعداد 500 نیروی داوطلب متخصص پس از فراخوانی اعزام شدند، گفت: این افراد 17 هزار و 500 روزکاری داشتند.

مسئول دفتر نمایندگی ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان به تخصص افراد اعزامی اشاره داشت و افزود: این افراد در بخش های جوشکاری، بنایی، نقاشی، سیمان کاری، سنگ کاری، گچ کاری و ... تخصص های لازم داشتند که در 40 مرحله به کشور عراق اعزام شدند.

انصاری تصریح کرد: برای ساخت، بازسازی و تعمیرات اماکن مقدسه در کربلا معلی و نجف اشرف یک هزار و 500 تن گچ پاکتی درجه یک توسط 60 دستگاه کامیون و 150 تن سیمان با هفت دستگاه کامیون به عتبات عالیات ارسال شده است.

وی همچنین به ساخت صحن مطهر مطهر حضرت فاطمه زهرا(س) در نجف اشرف نیز اشاره داشت و گفت: این صحن با 198 هزار متر مربع از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران و با بهره گیری از متخصصان ایرانی در حل اجراست که در حال حاضر این پروژه عظیم 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان اضافه کرد: برای اجرای این پروژه عظیم هفت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از سوی خیران نیک اندیش و کمک های مردمی و طی چهار سال باید تکمیل و به بهره برداری برسد.

انصاری افزود: تعهد استان سمنان برای اجرای این پروژه 20 میلیارد ریال است که سهم هر یک از شهرستان های استان سمنان تعیین شده است.

وی گفت: امید آن داریم که با توفیق الهی و همت مردم مومن و ولایت مدار استان سمنان بتوانیم با مشارکت بیشتر در این امر خیر برگ زرین دیگری به افتخارات استان سمنان بیفزائیم.

استان سمنان دارای 10 دفتر نمایندگی ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، بسطام، شهمیرزاد، سرخه، لاسجرد و مومن آباد است.