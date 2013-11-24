خشونت و افراط گرایی ناقض دستیابی زنان به صلح و عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی با ارسال پیامی به فومیز ملامبو نگکوکا معاون دبیرکل و مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد انتصاب ایشان به این سمت را تبریک گفت.

وی در این پیام ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری و تعامل سازنده این معاونت با نهاد زنان سازمان ملل متحد افق گسترده ای در جهت نفی خشونت و افراط گرایی که ناقض دستیابی زنان به حقوق خود است، گشوده شود و صلح، امنیت، پیشزفت و عدالت در سراسر جهان برقرار شود.

ملامبو نگکوکا دارای دکترای آموزش و تکنولوژی و فعال حوزه توانمندسازی آموزشی زنان، دومین مدیر اجرایی این نهاد است که پس از بچلت، رییس جمهور سابق شیلی عهده دار این مسئولیت شد.

وی که از مبارزان ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی است در حکومت پس از آپارتاید پست های وزارت و نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد.

