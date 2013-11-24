ایران تکنولوژی بمب اتم را حرام می داند/ بسیج مانند بمب نهفته در دل ملت در امتحان جنگ نمره قبولی گرفت

عباس صالحی نژاد به مناسبت هفته بسیج دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق مسلم جمهوري اسلامي ايران است و در مقابل دشمنان که مي گويند همه گزينه ها روي ميز است، باید بگوییم ما هم در مقابل گزينه ها، بسيج را روي ميز داريم.

وی در ادامه اظهار داشت: به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و قطع دست استکبار جهاني و منافع آنها در ايران، توطئه‌ها و فتنه‌هاي شياطين عليه ايران روز به روز گسترش يافت. در چنين شرايطي رهبركبيرانقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) در پنجم آذر 1358، فرمان تشکيل بسيج را صادر کردند و به فرموده امام راحل(ره) مملکتي که 20 ميليون جوان دارد، بايد بيست ميليون ارتش داشته باشد.

صالحی نژاد تاکید کرد: در اين برهه از زمان بسيج از شكل يك مجموعه نظامي و دفاعي فراتر رفته و با كارايي بالا در عرصه هاي مختلف در راستاي اهداف و صيانت از آرمان هاي انقلاب اسلامي گام بر مي دارد.

رییس بسیج دانشجویی دانشگاههای استان البرز یادآور شد: بي شك شجره طيبه بسيج در بخش هاي امنیتی، دفاعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سازندگی، فرهنگی، هنری، ورزشی، امدادی، بهداشتی، مردم یاری و محرومیت زدایی در صعب العبورترين روستاها و شاخص ترين آن خلق حماسه 8 سال دفاع مقدس و مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی خود را مجموعه متعهد به نظام و ولايت نشان داده است.

صالحی نژاد در پایان افزود: ما دانشجويان بسيجي دانشگاه هاي استان البرز ضمن تبريك هفته بسيج به بسيجيان غيورو شجاع در جهت تحقق سخن مقام معظم رهبري كه فرمودند: "دانشجوی بسیجی، دشمن کمین گرفته را از یاد نمی‌برد و غافلانه خود و دانشگاه و کشورش را به دست تطاول دشمن نمی‌سپرد.