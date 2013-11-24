106 دستگاه خودپرداز در استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله شاکری صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت خودپردازهای استان اظهار داشت: 106 دستگاه خودپرداز در استان وجود دارد که برای هر هزار و 80 نفر یک خود پرداز تعریف شده است.

وی افزود: بیشتر خودپردازها در مرکز شهر طراحی شده است و در حاشیه های شهر کمتر وجود دارند.

وی ادامه داد: ما باید زمان هایی برای مراجعه به خودپرداز استفاده کنیم که اوج ترافیک نباشد تا بتوانیم کارهای خود را به راحتی انجام دهیم.

این مسئول تصریح کرد: تنوع خدمت در خودپرداز ها زیاد است و پیام خطای عابربانکها این است که پول ندارد یا ارتباط مرکز قطع است و یا کاغذ تمام کرده و یا پول کهنه در دستگاه گیر کرده است.

وی اضافه کرد: در صورت مشکل دردستگاه خودپردازاز طریق مرکز به رئیس شعبه پیغام داده می شود و رئیس شعبه مکلف است نسبت به رفع نقص دستگاه اقدام کند.