مخالفان در اعتراض به واگذاری اختیارات جدید به مادورو تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از بازداشت آلخاندرو سیلوا معاون رهبر حزب مخالف ونزوئلا در هتلش، هزاران ونزوئلایی تظاهراتی را در شهر کاراکاس پایتخت این کشور در اعتراض به واگذاری اختیارات جدید به رئیس جمهوری ونزوئلا از سوی کنگره با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش نرخ تورم و مقابله با فساد برگزار کردند.

گفته می شود این تظاهرات را انریکه کاپریلس رقیب انتخاباتی مادورو سازماندهی کرده بود و در جمع معترضان خواستار ادامه تظاهرات شد و گفت: معاونم پس از 14 ساعت بازداشت آزاد شد، اما مقامات دولتی به جزئیات اتهام و علت بازداشت وی نپرداختند.

کاپریلس در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات میان دوره‌ ای در هشتم دسامبر، واگذاری اختیارات جدید به مادورو را با هدف بالا بردن شانس حزب مادورو برای پیروزی در انتخابات خواند و مدعی بدتر شدن اوضاع کشور در صورت پیروزی حزب حاکم سوسیالیست در انتخابات شد.

کنگره ونزوئلا اواخر آبان ماه لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن به نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور فرصتی یک ساله برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش نرخ تورم و مقابله با فساد داده شد.

تصویب این لایحه انتقاد اپوزیسیون را به همراه داشت و در اولین گام از مادورو خواستند تا در ابتدا فرمانده ارتش و دیگر مقامات دولتی را که در تبدیل شدن ونزوئلا به محل ترانزیت مواد مخدر از کلمبیا نقش داشته اند، محاکمه کنند.

بر اساس این حکم رئیس جمهوری ونزوئلا می تواند به مدت یک سال لوایحی را حتی بدون رایزنی با اعضای کنگره امضا کند که این حکم با استقبال حامیان حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا خارج از مجمع ملی این کشور روبرو شد.

انتقادها علیه رئیس جمهوری ونزوئلا درحالیست که مادورو از تصمیم خود برای تصویب دو قانون از جمله محدود کردن سود مشاغل به 15 تا 30 درصد و تشکیل هیئتی جدید برای نظارت بر فروش دلار توسط دستگاه کنترل پول با هدف سر و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و مقابله با فساد در ونزوئلا خبر داده است.

دولت ونزوئلا دراولین گام خواستار مسدود شدن حساب کابران توئیتر شد که نرخ غیر رسمی دلار را منتشر می‌ کنند و تاکید کرد انتشار نرخ های غیر واقعی غیرقانونی بوده و باعث افزایش گمانه‌ زنی ها و نرخ تورم و ضربه زدن به اقتصاد ونزوئلا می‌ شود.