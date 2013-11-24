۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

آذرنیا:

در بازی با پرسپولیس صندلی خالی وجود نخواهد داشت

تبریز – خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: با شناختی که از هواداران دارم، مطمئن هستم در بازی با پرسپولیس صندلی خالی در ورزشگاه یادگار امام وجود نخواهد داشت.

حسن آذرنیا شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: می خواهیم نیم فصل دوم را با برد شروع کنیم، بازی با پرسپولیس نیز اولین بازی نیم فصل دوم است و ما انتظار داریم که هواداران همچون بازی با استقلال بازهم از تیم تراکتورسازی حمایت کنند.

وی ادامه داد: در نیم فصل دوم 9 بازی را در تبریز میزبانی می کنیم، 9 بازی که با یک یار بیشتر نسبت به حریف به نام هوادار وارد زمین مسابقه می شویم، همه می دانیم شرایط نیم فصل دوم بسیار سخت تر از نیم فصل اول است و این 9 بازی با حضور هواداران می تواند پیمودن مسیر قهرمانی را تسهیل بخشد.

آذرنیا گفت: با شناختی که از هواداران دارم، می دانم بازی با پرسپولیس هم صندلی خالی در استادیوم وجود نخواهد داشت تا نیم فصل دوم را با یک برد روحیه بخش شروع کنیم.

وی افزود: هواداران در این 9 بازی خانگی باید سکوها را پر کنند تا با نهایت استفاده از این شرایط، مقامی در خور این هواداران و مردم استان کسب کنیم .

