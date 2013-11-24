۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۱

شفیعی:

بوکسرهای جوانان ایلام به مسابقات کشوری اعزام می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس هئیت بوکس استان ایلام گفت: بوکسرهای جوانان ایلام به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شفیعی صبح یکشنبه در جمع بوکسرهای ایلامی اظهار داشت: جوانان بوکسر ایلامی با تلاش و تمرینات فشرده و افزایش قدرت بدنی  خود را برای مسابقات قهرمانی کشور آماده می کنند.

این مسئول افزود: ورزش بوکس علاوه بر قدرت بدنی احتیاج به تمرکز فکری دارد.

شفیعی در ادامه تصریح کرد: این مسابقات قهرمانی کشوری هفته آینده درشهرستان بابل برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این بوکسرها در اوزان 60 ، 64 ،69 و 75 کیلوگرم هستند.

این مسئول از برنامه ریزی برای ارتقا این رشته در آینده خبر داد و گفت: هدف ما این است که کلاسهای بوکس را در استان بیشتر کنیم و در سطح شهرستان هفت هیئت فعال داریم .

