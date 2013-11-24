فرماندار جدید دماوند معارفه شد/ سکان فرمانداری بام ایران در دست چهره ای آشنا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند تغییرات فرمانداران استان تهران که از چندی قبل آغاز شده بود، موج تحولات مذکور به شمال شرق استان تهران نیز رسید.

بدین ترتیب سکان فرمانداری بام ایران در دست چهره ای آشنا قرار گرفت و "ناصر محمودی فر"، معاون سابق شهردار بومهن به عنوان شهری از شهرستان پردیس و همجوار با دماوند، طی حکمی از سوی استاندار تهران فرماندار این شهرستان شد.

او پیش از این در سمت های مختلف دیگری نظیر فرماندار قم، مدیرکل سیاسی استانداری قم، معاون فرماندار تهران، مدیرکل امور خارجه سازمان ثبت احوال و مشاور استاندار همدان نیز خدمت کرده است.

همچنین در این نشست ضمن تودیع "سعید افشار نادری"، از تلاش های بی دریغ وی در ارائه خدمات به مردم شریف شهرستان دماوند تقدیر بعمل آمد.

افشار نادری پیش از فعالیت به عنوان فرماندار دماوند، بخشدار مرکزی دماوند، معاون فرماندار دماوند و فرمانداری شهرستان فیروزکوه را نیز در کارنامه خود داشت.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‏های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.

دماوند، رودهن، آبسرد، کیلان و آبعلی شهرهای پنجگانه این شهرستان وسیع شمرده می شود و از جمله داشته های اکوتوریسمی این خطه می توان به "چشمه اعلاء"، بلندی های "تیزآب"، "غار "رودافشان" دشت آبسرد، باغات سیب، دریاچه "تار و هویر" و پیست اسکی آبعلی اشاره کرد.