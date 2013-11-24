رمز موفقیت بسیج در دفاع مقدس فرهنگ شهادت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو صبح یکشنبه در جمع كارمندان بسيج دستگاههاي اجرايي استان افزود: بسيجي با انگيزه شهادت در راه حق، همواره به نبرد با دشمنان باطل به مبارزه مي پردازد.

وي ادامه داد: نام بسيج يادآور خاطره عزيزترين نهاد و بزرگترين مردان تاريخ ما است كه در جهت دفاع از ارزش ها و باورهاي اسلامي به مبارزه با ظلم و جور پرداختند.

وي خاطر نشان كرد: در طول تاريخ انقلاب اسلامي، بسيج محصول يك انسان الهي است كه در برهه اي حساس از تاريخ انقلاب اسلامي بنيانگذاري شد.

صادقلو اظهار داشت: در واقع بنيانگذاري بسيج يك طرح بسيار هوشمندانه بود كه امام راحل براي حفظ نظام و ارزشهاي انقلابي پيش بيني كردند.

استاندار گلستان ضمن اشاره به گسترش بسيج در سطح كشور يادآور شد: امروز با گذشت بيش از 2 دهه از تاريخ جنگ تحميلي شاهد شكل گيري بسيج متخصصين در سطح كشور هستيم.

وي اذعان داشت: بسيج جامعه پزشكي، بسيج مهندسي، بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي وبسيج دانش آموزي از جمله جوامع بسيجي است كه به صورت تخصصي در سطح جامعه مشغول به فعاليت هستند.

وي با اشاره به سخن بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر اينكه " بسيج را شجره طيبه" خوانده است گفت: شجره طيبه از يك تمثيل قرآني انتخاب شده كه نشان از پايداري و مقاومت در راستاي حفظ ارزشهاي ديني دارد.

صادقلو اعلام كرد: در ادبيات مقام معظم رهبري بسيج به مثابه ارتشي عظيم متشكل از نيروي مردمي است كه در راستاي اهداف امام راحل و انقلاب اسلامي از هيچ تلاشي مضايقه نمي كنند.

گفتني است مراسم صبحگاه هفته بسيج در محل ساختمان استانداري با حضور بسيجيان ادارات برگزار شد كه در خاتمه مراسم از برخي مديران به عنوان بسيجي نمونه تقدير به عمل آمد.

