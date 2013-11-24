پیامبر اکرم(ص) برترین بسیجی عالم است/ تداوم راه بسیج در سوریه

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نبی مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) به عنوان برترین بسیجی تاریخ، زندگی ساده ای، خدماتی گسترده و پناهگاه مظلومان عالم بوده و هست.

این مسئول افزود: امروز مردم سوریه با بهره گیری از تجربه بسیج مقابل دشمنان اسلام و انقلاب ایستادگی می کنند و بی شک بسیج حافظ و نگهدار خط مقاومت اسلامی است.

وی ادامه داد: بسیج مرد میدانهای سخت است و حضور این نیروی ارزنده نه تنها در هشت سال دفاع مقدس، عرصه سازندگی و میدان توسعه و پیشرفت کشور بلکه به هنگام عبور از سخت ترین گردنه های تاریخ به یاری امت و امام امت آمده است.

این مسئول اضافه کرد: رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی اخیر خود پیرامون بسیج به چند نکته مهم اشاره داشتند که از آن جمله می توان به عدم انحصار بسیج در رده های سازمانی اشاره کرد؛ بسیج یعنی حضور متن مردم در بطن عرصه های سیاسی و اجتماعی برای تسریع در امور جاری.

علاءالدینی افزود: این ارتش مخلص خدا در موضوع دستیابی به دانش هسته ای وارد میدان عمل شد و این پروسه علمی 6 ماهه را ظرف بازه زمانی دو ماهه سامان بخشید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند با اشاره به دیگر تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون بسیج به الزامات امروز این نیروی ولایی در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: به بیان رهبر، الزامات امروز بسیج در سه شاخص اخلاقی، رفتاری و علمی قابل بحث و بررسی است.

وی ادامه داد: اگر در حوزه اخلاق، صبر و گذشت نیاز است در حوزه رفتار باید آن صبر در کردار دیده شده و نتیجه آن نشاط و تعالی در امور باشد.

این مسئول با بیان اینکه بسیج تضمین کننده نظام اسلامی بوده، هست و خواهد بود، گفت: بسیج تضمین کننده نظام بوده چون مانع ذلت شد، هست چراکه مانع تسلیم است و خواهد بود زیرا مانع عقب گرد می شود.

به گفته علاءالدینی، بسیج مرد تمام عرصه ها، صحنه ها، لحظه ها و متعلق به هر فصل و هر نسلی از نظام مقدس اسلامی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند با اشاره به وقایع تاریخی عاشورا به روایت روزشمار سال قمری خاطرنشان کرد: امروز در تقویم قمری سالروز حرکت کاروان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از کوفه به شام است.

وی ادامه داد: مخاطب سخنرانی های مسیر این کاروان در کوفه مردم و در شام سران حکومت وقت بودند، هرگز نباید این کاروان را جمعی از اسرا خواند و باید آن را کاروان تبلیغی قیام عاشورای حسینی نامید.

این مسئول اضافه کرد: به بیان شیخ الرئیس کرمانی، صاحب کتاب "شهسوار اسلام" "مقدر نبود امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) شام را با 90 هزار نیروی نظامی فتح کند، بلکه مقدر بود شام با سر بریده سیدالشهدا و تلاوت قرآن از زبان مبارک این سر مقدس فتح شود تا حتی همسر یزید نیز علیه او وارد شورش شود".

علاءالدینی افزود: از این رو، کسی نباید به دنبال جایگاه دفن سر بریده سید و سالار شهیدان باشد بلکه به قول آن شاعر عرب "نگردید به دنبال سر بریده امام حسین(ع) که این سر بریده در قلب همه انسان های عاشق است".