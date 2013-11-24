رفع مشكلات حاشيه نشينان بجنورد با دستور ويژه استاندار/ افزايش توليد گوشت قرمز در خراسان شمالي

به گزارش خبرگزاري مهر، استاندار خراسان شمالی به منظور بررسی مشکلات حاشیه‌نشینان از مناطق حاشیه‌ای شهر بجنورد بازدید و پیرو آن برای رفع مشکلات این مناطق دستوراتی صادر کرد.

سیدعلی‌اکبر پرویزی در این بازدید که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار بجنورد و اعضای شورای اسلامی شهر انجام شد مشکلات حاشیه‌نشینان این شهر را بررسی کرد.

استاندار و هیئت همراه در این بازدید که چند ساعت به طول انجامید، از نزدیک مشکلات مناطق حاشیه بجنورد مانند جوادیه،کوی امام هادی(ع)، باقرخان، احمدآباد و صندل‌آباد را بررسی و دستورات لازم را به منظور رفع مشکلات این مناطق صادر کرد.

در پایان این بازدید مقرر شد نشستی در روزهای آینده با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، مدیران‌کل بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای به منظور تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات این مناطق برگزار شود.

افزايش توليد گوشت قرمز در خراسان شمالي

معاون بهبود و تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال 15 هزار و 930 تن گوشت قرمز در استان تولید شده است.

علی مبارکی اظهار کرد: میزان تولیدات گوشت قرمز امسال در مقایسه با سال قبل 5/3 درصد افزایش دارد.

به گفته معاون بهبود و تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی سرانه مصرف گوشت قرمز در استان 14 کیلوگرم است.

آتش‌نشانان بجنوردی 87 مأموریت انجام دادند

فرمانده عملیات آتش‌نشانی بجنورد گفت: آتش‌نشانان این شهر در ماه گذشته در 87 مأموریت به یاری حادثه دیدگان شتافتند.

عباس جفاکش بیان داشت: از این تعداد مأموریت 52 مورد آتش سوزی و 35 مورد عملیات امداد و نجات بود که آتش‌نشانان از چهار ایستگاه عملیاتی برای امدادرسانی در این حوادث حضور داشتند.

وی بیشترین آمار آتش‌سوزی را به ترتیب، منازل مسکونی با 14 مورد، وسائط نقلیه به همراه اماکن متروکه با هفت مورد عنوان کرد.

وی اضافه کرد: حبس شدگی با 9 مورد، واژگونی و تصادفات و دفع حیوانات مزاحم هر دو با شش مورد نیز بیشترین حوادث امداد و نجات آتش‌نشانی بوده است.