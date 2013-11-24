تاکید بر حق غنی سازی دستاورد این مذاکرات است/ از امروز نوبت فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بعد از پایان توافقات هسته ای ژنو دقایقی پیش در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این برنامه خانواده شهدای هسته ای نیز حضور داشتند.

روحانی با ارائه گزارشی کوتاه از تلاش های پیگیر تیم دیپلماتیک ایران در مذاکرات ژنو، گفت: دنیا به این احساس رسید که تکریم ملت ایران پاسخ مثبت خواهد داد و تهدید نمی تواند کارساز باشد.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد فضای اعتماد بین جمهوری اسلامی و کشورهایی است که علاقه به ارتباط دوستانه با ملت بزرگ دارند، گفت: برای ایجاد اعتماد در سایه تبلیغات ناصحیح دشمن چهره ای را ترسیم کرده بودند که می خواستند ایران هراسی را در افکار عمومی جا بیندازند.

رئیس جمهور تصریح کرد: منطق، استدلال و مذاکرات منطقی تیم دیپلماتیک ایران در کنار صدها مذاکره سیاسی دیگر این فضا را به وجود آورد که مسیر اعتماد کشورهای دیگر با ایران در مسیر درست خود قرار گیرد. البته همان طور که بارها گفته شد اعتماد جاده ای دوطرفه است.

روحانی تاکید کرد: ما هم باید نسبت به دیگران و به ویژه کشورهای غربی بتوانیم به اعتماد برسیم البته برای دستیابی به اعتماد کامل راه طولانی در پیش است اما قدم های اولیه در این زمینه برداشته شده است.

وی با بیان اینکه شعار دولت، تعامل سازنده با جهان است، گفت: این تعامل سازنده در سایه اعتماد به وجود خواهد آمد که قدم های اولیه در این راستا برداشته شد.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت از روز اول در کنار فعالیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی فعالیت سیاست خارجی خود را نیز آغاز کرد به ویژه از اوایل مهرماه امسال و سفر مقامات سیاسی این کشور به بیشکک و نیویورک و شروع مذاکرات 1+5 در سطح وزیران در قدم اول در نیویورک و قدم های بعدی در ژنو.

وی به حاصل مذاکرات ایران و 1+5 گفت: قدرت های جهان حقوق هسته ای ایران را در این مذاکرات به رسمیت شناختند.

روحانی افزود: جمهوری اسلامی ایران این حق را به طور ذاتی برخوردار است چرا که معاهده ان پی تی این حق را به همه کشورهای امضا کننده داده است و به همین دلیل هم بیش از 40 کشور امروز در دنیا مشغول غنی سازی هستند و چارچوب آنها هم چارچوب ان پی تی است و بر همین مبنا هم آژانس و بسیاری از کشورها و اکثر کسانی که سوخت هسته ای تولید می کنند، بر آنان نظارت دارد اما در عین حال اذعان قدرت های بزرگ به این حق مسلم ایران از دیدگاه سیاسی و برداشتن مشکلات از پیش پای ملت ایران، بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به دومین دستاورد مذاکرات هسته ای گفت: حق غنی سازی در خاک ایران دومین دستاوردهای این مذاکرات است. هر کسی هر تفسیری که می خواهد بکند اما در متن این توافق آمده است که ایران غنی سازی خود را انجام خواهد داد و به همین دلیل به ملت ایران اعلام می کنم که فعالیت غنی سازی ایران به همان صورت سابق ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در همین شش ماهه توافق، هم نطنز، هم فردو ، هم اراک ، هم اصفهان و بندرعباس به فعالیت خودشان ادامه خواهند داد.

روحانی با اشاره به سومین دستاورد مذاکرات ژنو گفت: جامعه جهانی اعلام کرده است که با پایان یافتن مذاکرات جامع که بلافاصله از امروز به بعد آغاز خواهد شد و توافق جامع، تمام تحریم ها از جمله تحریم های سازمان ملل، تحریم های یکجانبه از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا برداشته خواهد شد.

روحانی ادامه داد: تحریم های سازمان ملل، تحریم های یکجانبه از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا برداشته خواهد شد. در این توافق اعلام شده همه تحریم ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته می شود.

وی به مسئله دیگر اشاره شده در توافقنامه هسته ای پرداخت و گفت: مسئله چهارم این است که سازمان تحریم با اجرای این توافق شکسته خواهد شد چه دیگران خوششان بیاید چه بدشان، ترک ها در سازمان تحریم آغاز شده و هر چه زمان بگذرد فاصله ترک ها بیشتر خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در اولین قدم برخی از تحریم ها برداشته خواهد شد، ادامه داد: تحریم ها از امروز متوقف خواهد شد، بخشی از تحریم های بانکی در اجرای این توافق شکسته شده و این شش ماه آغازی برای یک تجربه جدید برای ملت ایران است. اگر طرف های 1+5 به این توافق عمل کنند ایران هم به این توافق عمل خواهد کرد.

روحانی با اشاره به اینکه خوشحالیم بعد از 10 سال یک توافق در این سطح حاصل شده است، افزود: ولو اینکه این توافق اولیه و ولو اینکه برای 6 ماه بین ایران و گروه 1+5 حاصل شده باشد و بلافاصله مذاکره پیرامون توافق جامع آغاز می شود که این مذاکرات می تواند مذاکرات پایانی باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: امیدواریم طرف مقابل همین اراده جدی و صادقانه را داشته باشد و دیدیم چطور وقتی احترام متقابل باشد و با موضع برابر سخن گفته شود حرکت چقدر خوب به سمت جلو خواهد رفت. امیدواریم مذاکرات بعد نیز با همین اصول به جلو برود.

وی با بیان اینکه ملت ایران دنبال سلاح هسته ای نیست، ادامه داد: بعد از مذاکرات جامع یعنی بعد از یکسال دیگر کسی نگوید ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته ای برسد چون این یکی از جوک های تاریخی است. ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته ای نبوده است. این حرف، حرف من نیست، آژانس انرژی هسته ای نیز بارها گفته فعالیت ایران صلح آمیز است.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر دنیا هدفش این است که ایران فعالیتش انحراف نداشته باشد بداند این هدف خود به خود حاصل شده ولی اگر کسی دنبال این است که ایران را از دستیابی به توسعه فناوری هسته ای محروم سازد به هدفش نمی رسد.

روحانی با بیان اینکه فعالیت هسته ای حاصل کوشش جوانان، دانشمندان و اساتید ایرانی از سال 67 آغاز شده است، ادامه داد: ما آماده ایم با دنیا و آژانس در این راستا همکاری کنیم تا شبهات به طور کامل مرتفع شود. موفقیتی که تا امروز حاصل شده در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، در سایه حمایت های بی دریغ ملت بزرگ ایران و در سایه تلاش و کوشش افراد و تیم هسته ای که بار را در مذاکرات بر دوش داشته اند و در سایه دستگاههای دیگری از قبیل شورای امنیت، مجلس و همه نهادهاست.

وی افزود: لازم می دانم یاد امام عزیز را گرامی بدارم که در سایه راه او مردم ما مسیر استقلال و ایستادگی را آموختند، طی کردن این مسیر را یاد گرفتند و عملی کردند ، همچنین از راهنمایی های مقام معظم رهبری از ابتدا تاکنون و از ارشادشان که راهگشا بوده و از همه شهیدان و خانواده شهدا به ویژه شهدای هسته ای که با تلاش و کوشش و با نثار خون خودشان باعث شدند تا این فناوری به کمال خود و نهایت برسد، تشکر می کنم.

رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه امروز می توانیم بگوییم ایران دارای فناوری هسته ای از جمله غنی سازی است، ادامه داد: این فناوری باز هم ادامه خواهد داشت و در همه زمینه های صلح آمیز هسته ای فعالیت خواهیم کرد و با تلاش و کوشش سازمان انرژی اتمی، رئیس این سازمان، همین طور دانشمندان ان شاء الله این مسیر ادامه خواهد یافت.

روحانی ادامه داد: تفسیر این توافقنامه و این بخش را وقتی تیم هسته ای از سفر برگشت انجام می دهیم و جزئیات را در آن موقع تبیین می کنم.

روحانی پس ایراد سخنرانی از خانواده شهدای هسته ای دعوت کرد در این نشت خبری حاضر شوند و در جمع خانواده شهدا گفت: موفقیت ما در سایه همه اندیشمندان و دانشمندان هسته‌ای و بویژه شهدای هسته‌ای است که خون و زندگی خود را در این راه نثار کردند. افتخار می کنیم به این خانواده های بزرگ که در این مسیر عزیزترین فرد خود را و خانواده خود را تقدیم کردند و همواره به این ایثار افتخار خواهند کرد و ما هم به صبرشان و استقامت و ایستادگیشان افتخار می‌کنیم.

وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت:به همه فعالان اقتصادی می گویم از امروز نوبت شماست. ما مسیر را آماده و هموار کردیم. از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود و به مردم عزیز و بزرگوار کشور عرض میکنم که هرچه داریم از شما و ایستادگی و وحدت شما و انسجام شما داریم وحماسه 24 خرداد را مردم عزیزمان آفریدند و امروز هم این موفقیت یکی از ثمرات آن حماسه سیاسی است.



روحانی در پایان تاکید کرد: دولت افتخار می کند که قبل از پایان 100 روز که فردا در واقع صدمین روز شروع دولت است این موفقیت را به دست آورده و انشاءالله این مسیر و راه با کمک شما ادامه خواهد یافت.