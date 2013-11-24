قدمت 500 ساله تعزیه خوانی در خراسان جنوبی/ غبارغربت از هنر دینی زدوده شود

به گزارش خبرنگار مهر، کربلا و ظهر عاشورا چیزی به جز عشق به امام حسین(ع) نسیت و عزاداری برای این واقعه همدردی با مصایبی است که بر خاندان پیامبر اکرم(ص) در ماه محرم سال 61 گذشت و از آن جایی که ایرانیان از ادوار گذشته تاریخی دارای فرهنگ دیرینه و عشق و علاقه خاصی به هنر نمایش و اهل بیت(ع) بودند ذوق و علاقه آنها به اهل بیت و تبهر آنها در هنر نمایش موجب خلق نوعی از آیین ونمایش بی نظیر در جهان به نام هنر و نمایش تعزیه شد.

هنر تعزیه یک از هنرهای کهن در ایران و یکی از قانون مندترین هنرهای نمایشی در جهان است و این هنر نمایش مظلومیت امام حسین(ع) و 72 تن از یارانشان در صحرای کربلا است که برای نشان دادن اهمیت ولایت خداوند بر انسان ها از جانبازی و فداکردن جان طفل شش ماه خود هم دریغ نکردند و ایرانیان برای تبیین واقعه کربلا از ابزار تعزیه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان برای بیان واقعه با استفاده ازروایات و مقاتل استفاده کردند.

قدمت 500 ساله تعزیه خوانی در خراسان جنوبی

اجرای هنر تعزیه با استفاده از روایات و مقاتل کربلا موجب جذابیت خاص این هنر برای مردم شده است و استقبال زیاد مردم از هنر تعزیه نشان دهنده عشق و علاقه عمیق ایرانیان به امام حسین و خاندان پاکشان است.

تعزیه شکوه حماسه کربلا را برای مخاطبان خود بازگو کرده و فرهنگ عاشورا را در قالب هنر نمایشی و به صورت فرهنگ شفاهی در طول تاریخ به نسل ها منتقل می کند.

هنر تعزیه در تمام نقاط ایران از دیر باز اجرا می شده و خراسان جنوبی هم در این زمینه مستثنا نیست و قدمت این هنر در استان به بیش از 500 سال قبل برمی گردد اما امروزه این هنر به دلیل بی توجهی نسبت به گروه های تعزیه خوانی و بی توجهی نسبت به سندهای مقتل خوانی دراستان رو به زوال و کم رنگی گذاشته است.

تحریف تاریخی و بی توجهی به منابع معتبر مهم ترین مشکل تعزیه خوانی خراسان جنوبی

پژوهشگر هنرهای آیینی و استاد دانشگاه بیرجند تحریف تاریخی و بی توجهی به استفاده از منابع معتبر تاریخی را مهم ترین مشکل تعزیه خوانی در خراسان جنوبی عنوان کرد.

حسن شاطری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که هنر تعزیه در خراسان جنوبی مانند سایر نقاط کشور دارای قدمتی دیرینه و کهن است گفت: تعزیه خوانی در خراسان جنوبی بیشتر جنبه موروثی و خانوادگی داشته و از پسر به پدر و از برادر به برادر انتقال یافته است وسندهای تعزیه خوانی هم به همین شکل سینه به سینه به تعزیه خوان های امروزی رسیده است.

وی افزود: هنر تعزیه در خراسان جنوبی بر خلاف شهرها، در نقاط روستایی گسترش بیشتری یافته و هرساله در دهه اول ماه صفر و ماه محرم تعزیه های مختلفی مانند تعزیه حر، تعزیه ظهرعاشورا، تعزیه طفلان مسلم، تعزیه اسرای کاروان کربلا ، تعزیه حضرت عباس(ع) در مساجد و حسینیه ها اجرا می شود.

پژوهشگر نمایش های آیینی و استاد دانشگاه بیرجند با بیان اینکه تعزیه در روستاها دارای بانی خاص است یا به صورت عمومی با هزینه همگانی اجرا می شود، گفت: تنها انگیزه بیشتر گروه های تعزیه خوان در استان عشق و علاقه به امام حسین(ع) است.

شاطری ادامه داد: تعزیه خوانی در استان از گذشته های دور تا به امروز به صورت خود جوش در میان مردم اجرا شده و متولی دولتی و فرهنگی خاصی ندارد.

لزوم آموزش و ارائه سندهای معتبر به تعزیه خوانان

وی یادآورشد: توجه به انسجام گروه های تعزیه خوانی و آموزش آنها و ارایه سندهای معتبر به گروه های تعزیه خوانی در استان ضروری است زیرا در غیر این صورت به مرور زمان هنر تعزیه خوانی در معرض فراموشی قرار می گیرد.

وی بیان داشت: استفاده از منابع نامعتبر موجب تحریف تاریخی واقعه کربلا و ارایه اطلاعات نادرست به مردم می شود.

ساماندهی گروه های تعزیه خوان در خراسان جنوبی/ شناسایی 17 گروه تعزیه خوان در استان

محمد مطهری فر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، با بیان این که در گذشته هیچ اقدامی برای حمایت از تعزیه وتعزیه خوانی در استان انجام نشده بود، گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از دو سال قبل اقدام به شناسایی و ساماندهی گروه های تعزیه خوان در استان کرده و تاکنون 17 گروه فعال در زمینه تعزیه را در استان شناسایی کرده است.

وی از برگزاری نشست تخصصی آسیب شناسی تعزیه در استان باحضور پژوهشگران و تعزیه خوان ها خبرداد و گفت: دراین نشست عدم استفاده از منابع معتبر، نبود نظم خاص در میان گروه های تعزیه و عدم رعایت شکل و لباس ظاهری از مهم ترین مشکلات تعزیه در استان عنوان شد.

وی تصریح کرد: با حمایت از گروه های تعزیه و برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته از تهران این مشکلات به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

همایش تعزیه خوانان خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه تعزیه خوانی در استان دارای ظرفیت خوبی است و مردم از این هنر استقبال خوبی دارند، بیان کرد:همایش تعزیه خوانان خراسان جنوبی آذر ماه سال جاری در شهرستان سرایان برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این همایش کارگاه آموزشی تعزیه با حضور اساتید برجسته تعزیه از جمله" داوود فتحعلی بیگی" برگزار خواهد شد.

مطهری فر ادامه داد: در راستای قانونمندی هنر تعزیه در استان از پژوهش های اساتید دانشگاه ها نیزاستفاده خواهد شد.

وی یادآورشد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در صورت تقاضای گروه های تعزیه خوان آماده اقدام به بیمه آنها در قالب بیمه هنرمندان است.

بی توجهی به تعزیه و تعزیه خوان موجب کم رونقی هنر تعزیه در استا

یکی از هنرمندان تعزیه خوان خراسان جنوبی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با مهر، با بیان این که نقص های آموزشی، کمبود اعتبار و بی توجهی به مقاتل و روایات برای اجرای تعزیه، هنر تعزیه را در استان کم رونق کرده است، گفت: در صورت ادامه این روند هنر تعزیه به کلی در استان نابود خواهد شد.

وی با بیان این که اقدامات فرهنگ و ارشاد برای ساماندهی تعزیه خوب است، گفت: این اقدامات دیر انجام شده و حکم نوش داروی پس از مرگ سهراب را برای تعزیه و گروه های تعزیه خوان دارد.

هنرمند تعزیه خوان بیرجندی با بیان این که برگزاری کارگاه های آموزشی برای گروه های تعزیه تا حد زیادی می تواند مشکلات و آسیب های تعزیه را در استان کاهش دهد، ادامه داد: لزوم توجه مالی و فرهنگی به گروه های تعزیه ضروری است.

وی ادامه داد: حفظ هنر تعزیه در استان نیازمند آموزش گروه ها و نسل جوان است و بی توجهی به این موضوع در درازمدت این هنر را در معرض نابودی قرار خواهد داد بنابراین فرهنگ و ارشاد باید در این زمینه برنامه ریزی مناسبی انجام دهد.

وی یادآورشد: حفظ و گسترش هنرتعزیه نه تنها موجب افزایش استقبال مردم از برنامه های نمایشی شده بلکه زمینه حفظ و گسترش فرهنگ شفاهی عاشورا را در میان مردم فراهم می کند.

مشاهدات نشان داه که هر جا گروه تعزیه بوده و اجرای آن مردم استقبال زیادی از آن داشته اند و این نشان می دهد که تعزیه با مردم رابطه نزدیک و عمیقی در همه ادوار داشته و نمی توان آن را به فراموشی سپرد و بر عهده مسئولان عرصه فرهنگ و هنر است تا آموزش تعزیه را به صورت سازمان یافته و علمی دنبال کنند تا نگذاریم که چنین هنر اصیل و ارزشمندی فراموش شود و یا حتی در جامعه کمرنگ شود.