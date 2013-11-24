یک جایزه دیگر برای يوسا 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ناسیونال، ماريو بارگاس يوسا به عنوان برنده جايزه بين المللي ستون نويسي روزنامه ال موندوی اسپانيا انتخاب شد.

يوسا که در مراسم اهداي اين جايزه در روزنامه ال موندو در مادريد حاضر شده بود در سخنرانی صمیمانه ای گفت که از 15 سالگی شروع به روزنامه نویسی کرد و اوقات فراغت خود را در تابستان صرف این کار می کرد.

گروه داوران امسال این رقابت که مدیران چهار روزنامه تأثیرگذار بودند، یوسا را به دلیل حفظ رابطه اش با حرفه روزنامه نگاری و پیگیری او در این زمینه، شایسته دریافت این جایزه خواندند و ازدفاع او از آزادی در حوزه بين‌المللي تقدیر کردند.

ماريو وارگاس يوسا، نويسنده پرویی و برنده جایزه ادبی نوبل به عنوان یکی از بزرگترين نويسندگان اسپانيايي زبان شناخته می شود.

جایزه روزنامه نگاری ال موندو امسال با گرامیداشت خاطره خوسه لوئيس لوپز ده لاكايه روزنامه نگار فقيد برگزار شد.