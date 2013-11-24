تذکر رئيس هيئت نظارت و بازرسي حقوق شهروندي کرمان درباره اطاله دادرسی‌

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي توكلي گفت: به منظور حفظ حقوق شهروندي و رفع نواقص؛ نظارت بر زندانها، بازداشتگاه ها، كلانتري ها و پاسگاه ها در دستور كار قرار دارد.

وی افزود: البته در رسيدگي هاي قضائي نيز چنانچه پرونده اي دچار اطاله دادرسي شده باشد به منظور جلوگیری از متضرر شدن شهروندان، تذكر داده خواهد شد.

این مسئول قضایی اذعان داشت: آنچه كه دادگستري با آن مواجه است نظارت بر رفتار زير مجموعه دادگستري و مراجع مرتبط با آن است تا از هرگونه نقض احتمالی حقوق شهروندی کاسته شود.

رئيس كل دادگستري استان كرمان تصريح كرد: مردمي كه به هر علت به دادگستري مراجعه مي كنند با توجه به شرح وظايف قوه قضائيه بايد به تقاضاها و درخواستهاي آنان توجه و رسيدگي شود.

وي بيان داشت: اگر تحقیقات مقدماتی بر عهده ضابطين قرار داده شده است بايد بر اقدامات و رفتارهاي آنها هم نظارت صورت گیرد.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: اعضاي هيئت نظارت بر حقوق شهروندي دادگستري نيز با برنامه ريزي و تقسيم كار بازديد از مراكز مزبور را با هدف رفع نواقص ايرادات و كاستي ها و تذكر رفع نواقص در دستور کار دارند.

