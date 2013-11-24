۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

وزارت خارجه چین:

توافق با تهران تضمین کننده صلح و ثبات در خاورمیانه است

وزیر خارجه چین از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 به عنوان تضمین کننده صلح و ثبات در خاورمیانه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "وانگ یی" امروز یکشنبه ضمن استقبال از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 اعلام کرد که توافقنامه با تهران به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه کمک می کند.

وی افزود: این توافقنامه به تقویت پیمان ان پی تی و همچنین صلح در خاورمیانه کمک کرده و مقدمه همکاری تهران و طرفین درگیر در برنامه هسته ای ایران است.

وزیر خارجه چین تاکید کرد: این توافق پس از 10 سال تلاش به خصوص چند دور مذاکرات طاقت فرسا در روزهای اخیر حاصل شد و از تمام طرفین درگیر در مذاکرات به خاطر انعطاف پذیری و همکاری تشکر می کنم.

 

