ثبت نام 10 هزار نفر در جشنواره ملی ملکوت/ مهلت شرکت تا پایان دیماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یونسی در گفتگویی با اعلام این خبر گفت: به زودی فرایند مسابقه پیامکی این جشنواره نیز آغاز خواهد شد و سطح وسیعی از جامعه هدف را تحت پوشش قرار می‎دهد.

وی افزود: دبیرخانه این جشنواره تشکیل ستادهای استانی را در دستور کار دارد و تاکنون در استانهای قم، تهران، آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان، مازندران، شهرکرد و سمنان به طور ویژه فعالیت کرده است و روز به روز به گستره آن افزوده می شود؛ البته تمامی استان‎ها به همت واحدهای جهاد دانشگاهی تحت پوشش این طرح هستند اما استان‎های قید شده به طور ویژه وارد این طرح شده‎اند.

دبیر اولین جشنواره ملی ملکوت از استقبال خوب نهاهای فرهنگی و آموزشی استان‎ها از این طرح خبرداد و اظهارکرد: خوشبختانه در هر استانی که حضور پیدا می‏ کنیم و در جمع دست‏ اندرکاران فرهنگی و آموزشی استان قرار می‏ گیریم استقبال خوب و شایسته‎ تقدیری از این طرح به عمل می‎‏آید.

یونسی جشنواره ملکوت را یک جشنواره فرهنگی شناور ارزیابی کرد و گفت: مزیت این طرح آن است که با دسته بندی طیف‎های مختلف از نظر اطلاعات دینی می‎تواند طی سال و در دوره‎های بعد به فراخور توان و درک متسابقان، بخش‎های طرح را برنامه‎ریزی نموده و قدم به قدم ایشان را در فهم معارف دینی پیش ببرد.

معاون سازمان فعالیت‎های قرآنی دانشگاهیان وابسته به جهاد دانشگاهی اظهارکرد: این روند از جشنواره که در اولین دوره اجرا شده، یک قالب است و این قالب مسلما طی دوره‎های بعد به روزتر، کارآمدتر و کم نقص‎تر خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه جشنواره ملکوت یک طرح ملی هدفمند است، گفت: این حرکت یک مسابقه صرف کتابخوانی نیست، بلکه مسابقه کتابخوانی یک قالب جهت رسیدن به یک هدف متعالی، آن هم گره زدن اذهان اقشار جامعه به مباحث قرآنی است.