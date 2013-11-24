ثبت نام 10 هزار نفر در جشنواره ملی ملکوت/ مهلت شرکت تا پایان دیماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یونسی در گفتگویی با اعلام این خبر گفت: به زودی فرایند مسابقه پیامکی این جشنواره نیز آغاز خواهد شد و سطح وسیعی از جامعه هدف را تحت پوشش قرار میدهد.
وی افزود: دبیرخانه این جشنواره تشکیل ستادهای استانی را در دستور کار دارد و تاکنون در استانهای قم، تهران، آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان، مازندران، شهرکرد و سمنان به طور ویژه فعالیت کرده است و روز به روز به گستره آن افزوده می شود؛ البته تمامی استانها به همت واحدهای جهاد دانشگاهی تحت پوشش این طرح هستند اما استانهای قید شده به طور ویژه وارد این طرح شدهاند.
دبیر اولین جشنواره ملی ملکوت از استقبال خوب نهاهای فرهنگی و آموزشی استانها از این طرح خبرداد و اظهارکرد: خوشبختانه در هر استانی که حضور پیدا می کنیم و در جمع دست اندرکاران فرهنگی و آموزشی استان قرار می گیریم استقبال خوب و شایسته تقدیری از این طرح به عمل میآید.
یونسی جشنواره ملکوت را یک جشنواره فرهنگی شناور ارزیابی کرد و گفت: مزیت این طرح آن است که با دسته بندی طیفهای مختلف از نظر اطلاعات دینی میتواند طی سال و در دورههای بعد به فراخور توان و درک متسابقان، بخشهای طرح را برنامهریزی نموده و قدم به قدم ایشان را در فهم معارف دینی پیش ببرد.
معاون سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان وابسته به جهاد دانشگاهی اظهارکرد: این روند از جشنواره که در اولین دوره اجرا شده، یک قالب است و این قالب مسلما طی دورههای بعد به روزتر، کارآمدتر و کم نقصتر خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه جشنواره ملکوت یک طرح ملی هدفمند است، گفت: این حرکت یک مسابقه صرف کتابخوانی نیست، بلکه مسابقه کتابخوانی یک قالب جهت رسیدن به یک هدف متعالی، آن هم گره زدن اذهان اقشار جامعه به مباحث قرآنی است.
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