  1. دين، حوزه، انديشه
۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

ثبت نام 10 هزار نفر در جشنواره ملی ملکوت/ مهلت شرکت تا پایان دیماه

ثبت نام 10 هزار نفر در جشنواره ملی ملکوت/ مهلت شرکت تا پایان دیماه

دبیر اولین جشنواره ملی ملکوت از ثبت نام 10هزار نفر تاکنون در فرایند این جشنواره خبرداد و گفت: مهلت شرکت در تمامی بخش های جشنواره تا پایان دی ماه سال جاری بوده و فرصت کافی در اختیار علاقه مندان به این جشنوار هنوز هست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یونسی در گفتگویی با اعلام این خبر گفت: به زودی فرایند مسابقه پیامکی این جشنواره نیز آغاز خواهد شد و سطح وسیعی از جامعه هدف را تحت پوشش قرار می‎دهد.

وی افزود: دبیرخانه این جشنواره تشکیل ستادهای استانی را در دستور کار دارد و تاکنون در استانهای قم، تهران، آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان، مازندران، شهرکرد و سمنان به طور ویژه فعالیت کرده است و روز به روز به گستره آن افزوده می شود؛ البته تمامی استان‎ها به همت واحدهای جهاد دانشگاهی تحت پوشش این طرح هستند اما استان‎های قید شده به طور ویژه وارد این طرح شده‎اند.

دبیر اولین جشنواره ملی ملکوت از استقبال خوب نهاهای فرهنگی و آموزشی استان‎ها از این طرح خبرداد و اظهارکرد: خوشبختانه در هر استانی که حضور پیدا می‏ کنیم و در جمع دست‏ اندرکاران فرهنگی و آموزشی استان قرار می‏ گیریم استقبال خوب و شایسته‎ تقدیری از این طرح به عمل می‎‏آید.

یونسی جشنواره ملکوت را یک جشنواره فرهنگی شناور ارزیابی کرد و گفت: مزیت این طرح آن است که با دسته بندی طیف‎های مختلف از نظر اطلاعات دینی می‎تواند طی سال و در دوره‎های بعد به فراخور توان و درک متسابقان، بخش‎های طرح را برنامه‎ریزی نموده و قدم به قدم ایشان را در فهم معارف دینی پیش ببرد.

معاون سازمان فعالیت‎های قرآنی دانشگاهیان وابسته به جهاد دانشگاهی اظهارکرد: این روند از جشنواره که در اولین دوره اجرا شده، یک قالب است و این قالب مسلما طی دوره‎های بعد به روزتر، کارآمدتر و کم نقص‎تر خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه جشنواره ملکوت یک طرح ملی هدفمند است، گفت: این حرکت یک مسابقه صرف کتابخوانی نیست، بلکه مسابقه کتابخوانی یک قالب جهت رسیدن به یک هدف متعالی، آن هم گره زدن اذهان اقشار جامعه به مباحث قرآنی است.

کد مطلب 2181588

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