  1. سیاست
  2. مجلس
۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

توکلی در جمع خبرنگاران:

غرب در برابر حق غنی سازی ایران سر تسلیم فرود آورد/ برخی موضع گیری های غرب مصرف داخلی دارد

غرب در برابر حق غنی سازی ایران سر تسلیم فرود آورد/ برخی موضع گیری های غرب مصرف داخلی دارد

نماینده مردم تهران گفت: نکته مهم که در توافقات هسته ای انجام گرفته این است که غربی ها در برابر حق غنی سازی ایران سر تسلیم فرود آورده اند و ما در مقایسه با لیبی به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده ایم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر احمد توکلی نماینده مردم تهران در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به توافقات هسته ای صورت گرفته بین ایران و 1+5 گفت: اطلاعاتی که تاکنون رسیده است مثبت ارزیابی می شود.

وی اظهار داشت: بزرگترین سدی که شکسته شده این است که آنهادر برابر حق غنی سازی ایران سر تسلیم فرود آورده اند.

وی گفت: نکته مهم دیگر این است که شما این وضعیت را با کشور لیبی مقایسه کنید، لیبی می گفت من حاضرم بازرسان آژانس بازرسی کنند اما آمریکایی ها گفتند شما تمام تجهیزات خود را جمع آوری کرده و برای ما بفرستید لیبی هم این کار را انجام داد حال شما این موضوع را با توافقی که بین ایران و 1+5 رخ داده مقایسه کنید.

توکلی افزود: جمهوری اسلامی ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب بر سر حق مسلم هسته ای خود مقاومت کرد و در نهایت نتیجه بزرگی گرفت البته فعلا نمی توان قضاوت کرد تا اطلاعات بیشتری به دست آوریم.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سئوال که وظیفه اروپا و آمریکا در قبال ایران چیست و به نظر می رسد هم اکنون برخی کشورها زیر این توافق می زنند تصریح کرد: نه، شما به این شکل توجیه کنید که برخی موضع گیری ها مصرف داخلی دارد و آنها نیز برای خودشان گرفتاری هایی دارند.

کد مطلب 2181595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها