غرب در برابر حق غنی سازی ایران سر تسلیم فرود آورد/ برخی موضع گیری های غرب مصرف داخلی دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر احمد توکلی نماینده مردم تهران در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به توافقات هسته ای صورت گرفته بین ایران و 1+5 گفت: اطلاعاتی که تاکنون رسیده است مثبت ارزیابی می شود.

وی اظهار داشت: بزرگترین سدی که شکسته شده این است که آنهادر برابر حق غنی سازی ایران سر تسلیم فرود آورده اند.

وی گفت: نکته مهم دیگر این است که شما این وضعیت را با کشور لیبی مقایسه کنید، لیبی می گفت من حاضرم بازرسان آژانس بازرسی کنند اما آمریکایی ها گفتند شما تمام تجهیزات خود را جمع آوری کرده و برای ما بفرستید لیبی هم این کار را انجام داد حال شما این موضوع را با توافقی که بین ایران و 1+5 رخ داده مقایسه کنید.

توکلی افزود: جمهوری اسلامی ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب بر سر حق مسلم هسته ای خود مقاومت کرد و در نهایت نتیجه بزرگی گرفت البته فعلا نمی توان قضاوت کرد تا اطلاعات بیشتری به دست آوریم.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سئوال که وظیفه اروپا و آمریکا در قبال ایران چیست و به نظر می رسد هم اکنون برخی کشورها زیر این توافق می زنند تصریح کرد: نه، شما به این شکل توجیه کنید که برخی موضع گیری ها مصرف داخلی دارد و آنها نیز برای خودشان گرفتاری هایی دارند.