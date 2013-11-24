محمدرضا نگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این سالنها،همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختف استان به بهرهبرداری رسید که درمجموع 14 هزار مترمربع مساحت دارند.
مسئول بسیج مهندسی و تربیتبدنی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بيان اينكه از این رقم، 9 هزار متر مربع مربوط به سالنهای صالحین و بقیه مربوط به سالنهای 9 دی است، اظهارداشت: سالنهای صالحین با برخورداری از مساحتی کمتر در حوزههای مقاومت بسیج و 9 دی در مراکز شهرستانها افتتاح شد.
نگینی همچنين گفت: بسیج با رویکردی جدید از سال 90، تقویت برنامههای ورزشی در بین بسیجیان را در دستور کار خود قرار داده و هماکنون 42 سالن صالحین و 7 سالن 9 دی در دست ساخت قرار دارد.
مسئول بسیج مهندسی و تربیتبدنی سپاه انصارالحسین(ع) همدان اضافه کرد: هر یک از سالنهای صالحین 450 مترمربع و در مجموع 18 هزار و 900 مترمربع مساحت دارند.
نگینی ادامه داد: برای ساخت این سالنها تا پایان کار، 4 میلیاردو 200 میلیون تومان اعتبار هزینه خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین 7 سالن ورزشی 9 دی،هریک به مساحت هزار مترمربع و در مجموع 7 هزار مترمربع نیز در دست ساخت است که تا پایان کار، یک میلیاردو 540 میلیون تومان اعتبار برای آنها هزینه میشود.
نگینی اضافه كرد: همچنین مقرر شده که تا پایان برنامه پنجم،25 سالن ورزشی صالحین به مساحت 11 هزار و 250 مترمربع ساخته شود.
