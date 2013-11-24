جشنواره ورزشی بسیجیان ادارات در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مسئول سازمان بسیج کارمندی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان ظهر يكشنبه در اين مراسم گفت: این برنامه با هدف افزایش سطح سلامت کارکنان بسیجی ادارات، فراهم‌ساختن فضای تفریح سالم و تقویت روحیه ورزشی و اخلاق‌مداری در بین آن‎‌ها برگزار شد.

سرهنگ سیدرضا موسوی افزود: این مسابقات در دو رشته آمادگی جسمانی ویژه خواهران و تنیس روی میز ویژه خواهران و برادران برگزار شد که نزدیک به 200 نفر در آن‌ها شرکت کردند.

وی بیان کرد: از این تعداد 96 خواهر و بقیه برادران هستند که در دو سالن ورزشی شهرداری و ابن سینا با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مسئول بسیج کارمندی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، برگزاری همایش پیاده‌روی کارکنان بسیجی ادارات را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد و افزود: این برنامه 7 آذر به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) استانداری برگزار خواهد شد.

موسوی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 16 همایش پیاده‌روی با هدف گسترش حجاب و عفاف ویژه به میزبانی پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات برگزار شده که علاوه بر فراهم‌ساختن فضایی شاد و سالم، برنامه‌هایی چون مشاوره اخلاقی، قرائت زیارت عاشورا و مشاوره بهداشت خانواده برای شرکت‌کنندگان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور ورزشکاران بسیجی در جامعه گفت: یکی از معضلاتی که امروزه جامعه ورزشی را درگیر خود ساخته، کم‌توجهی به مسائل اخلاقی و حجاب و عفاف است که در برنامه‌های ورزشی بسیجیان به این دو مهم توجه می‌شود.