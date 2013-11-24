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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

جشنواره ورزشی بسیجیان ادارات در همدان برگزار شد

جشنواره ورزشی بسیجیان ادارات در همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاري مهر: همزمان با چهارمین روز از هفته بسیج، جشنواره ورزشی کارکنان بسیجی ادارات درهمدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر مسئول سازمان بسیج کارمندی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان ظهر يكشنبه در اين مراسم گفت: این برنامه با هدف افزایش سطح سلامت کارکنان بسیجی ادارات، فراهم‌ساختن فضای تفریح سالم و تقویت روحیه ورزشی و اخلاق‌مداری در بین آن‎‌ها برگزار شد.

سرهنگ سیدرضا موسوی افزود: این مسابقات در دو رشته آمادگی جسمانی ویژه خواهران و تنیس روی میز ویژه خواهران و برادران برگزار شد که نزدیک به 200 نفر در آن‌ها شرکت کردند.

وی بیان کرد: از این تعداد 96 خواهر و بقیه برادران هستند که در دو سالن ورزشی شهرداری   و ابن سینا با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مسئول بسیج کارمندی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، برگزاری همایش پیاده‌روی کارکنان بسیجی ادارات را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد و افزود: این برنامه 7 آذر به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) استانداری برگزار خواهد شد.

موسوی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 16 همایش پیاده‌روی با هدف گسترش حجاب و عفاف ویژه به میزبانی پایگاه‌های  مقاومت بسیج ادارات برگزار شده که علاوه بر فراهم‌ساختن فضایی شاد و سالم، برنامه‌هایی چون مشاوره اخلاقی، قرائت زیارت عاشورا و مشاوره بهداشت خانواده برای شرکت‌کنندگان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور ورزشکاران بسیجی در جامعه گفت: یکی از معضلاتی که امروزه جامعه ورزشی را درگیر خود ساخته، کم‌توجهی به مسائل اخلاقی و حجاب و عفاف است که در برنامه‌های ورزشی بسیجیان به این دو مهم توجه می‌شود.

کد مطلب 2181632

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